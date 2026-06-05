Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185», сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

«5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Возвращенные в результате обмена российские военнослужащие находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ, заявили в военном ведомстве.

Предыдущий обмен пленными состоялся 15 мая, он был проведен по формуле «205 на 205».