Госдума ратифицировала пакет соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере инвестиций и экономики, передает корреспондент RTVI.

Соглашение между правительством РФ и правительством ОАЭ о торговле услугами и инвестициях направлено на взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг и осуществление деятельности на таком рынке для поставщиков услуг двух стран в дополнение к обязательствам, принятым сторонами соглашения в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение дополняет другое ранее заключенное соглашение — о свободной торговле, по которому для поставок из ЕАЭС в ОАЭ обнулены пошлины в отношении 86% товарной номенклатуры (в обратную сторону — для 85%).

Согласно документу, в общей сложности Эмираты открывают для российского бизнеса 64 сектора и подсектора услуг (в дополнение обязательств в рамках ВТО), Россия — 12.

Российским компаниям будет разрешено 100-процентное участие в капитале компаний ОАЭ в таких секторах, как юридические услуги, компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания и анализ, техническое консультирование системы компьютерного резервирования, ремонт морских и воздушных судов, пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, услуги, связанные с производством, услуги в сфере управления.

Также будет разрешено 70-процентное участие в капитале компаний ОАЭ в таких секторах, как комплексные инженерные услуги, медицинские и стоматологические услуги, услуги аренды судов без экипажа, иного транспортного оборудования, пассажирские и морские перевозки. Во всех секторах услуг, по которым ОАЭ принимают специфические обязательства, за исключением финансовых, телекоммуникационных, турагентских и туроператорских услуг российские компании получают возможность открытия филиалов. Также российские инвесторы получают право учреждать компании со 100-процентным российским капиталом в отдельных свободных экономических зонах ОАЭ, в том числе в секторах финансовых, медицинских услуг и услуг новостных агентств.

В свою очередь, компании из ОАЭ получают возможность 100-процентного участия в капитале российских организаций, предоставляющих услуги здравоохранения (больницы) и образования. Также они смогут открывать филиалы в сфере розничной торговли, в отельном и ресторанном бизнесе.

Ратификацию поддержали единогласно 384 депутата Госдумы.

Госдума также ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и ОАЭ, с другой стороны. Документ предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Средняя ставка ввозных пошлин для товаров из ЕАЭС снизится с 5% до 0,6%. Аналогичное снижение коснется товаров, импортируемых из ОАЭ.

Ратификацию единогласно поддержали 380 парламентариев.

В ходе обсуждения замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева спросили о том, как влияет на ратификацию соглашений продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, который сопровождается в том числе ударами по территории ОАЭ. Он ответил, что, по оценкам ведомства, у Эмиратов «достаточно высокий запас прочности», который распространяется и на политические отношения.