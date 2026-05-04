Силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили ракетную атаку, сообщила пресс-служба Минобороны страны в соцсети X. В ведомстве заявили, что военные перехватили три ракеты из Ирана, еще одна упала в море.

«Были зафиксированы четыре крылатые ракеты, запущенные из Ирана в направлении нашей страны, из которых три были успешно перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в различных районах страны слышны звуки систем ПВО, работающих на перехват баллистических и крылатых ракет и беспилотников. Незадолго до этого в ОАЭ была объявлена ракетная опасность, местные жители получили соответствующие уведомления.

Власти эмирата Эль-Фуджейра сообщили, что после атаки иранского беспилотника начался крупный пожар в районе нефтеперерабатывающего комплекса, экстренные службы приступили к тушению возгорания. В результате пострадали трое граждан Индии — согласно заявлению, они получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, загорелась нефтяная инфраструктура в порту столицы эмирата — города Фуджейры. В то же время агентство Fars со ссылкой на источники утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая.

Кроме того, произошел пожар на борту судна недалеко от побережья ОАЭ, сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 14 морских милях к западу от [порта] Мина Сакр (Объединенные Арабские Эмираты). <…> Причина пожара к настоящему времени не была определена. Об экологическом ущербе не сообщалось», — сказано в сообщении.

В свою очередь, иранское гостелерадио сообщило со ссылкой на высокопоставленного иранского военного, что Иран не атаковал ОАЭ и что у Тегерана нет таких планов.

Днем 4 мая МИД ОАЭ заявил, два иранских беспилотника атаковали в Ормузском проливе танкер эмиратской компании ADNOC. Пострадавших, по данным ведомства, нет.