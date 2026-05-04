Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) воспрепятствовали прохождению американскими эсминцами Ормузского пролива, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу иранской армии.

«Благодаря решительному и быстрому предупреждению со стороны военно-морских сил Ирана удалось предотвратить вход американо-сионистских вражеских эсминцев в Ормузский пролив», — говорится в сообщении.

Как утверждает агентство Fars, две ракеты попали в американский корабль в районе Ормузского пролива после того, как тот проигнорировал предупреждение Ирана о запрете прохода. В результате судно не смогло продолжить движение и было вынуждено развернуться, сказано в сообщении. Fars отмечает, что пока не располагает данными о масштабе ущерба или возможных жертвах в результате инцидента.

Журналист Axios Барак Равид написал в соцсети X, что высокопоставленный американский чиновник в разговоре с ним опроверг информацию об атаке Ирана на американский корабль.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские суда не получали повреждений в результате иранских атак. «Вооруженные силы США оказывают поддержку операции «Свобода» и обеспечивают морскую блокаду иранских портов», — говорится в сообщении.

В то же время МИД ОАЭ сообщил, что Иран двумя беспилотниками атаковал в Ормузском проливе танкер эмиратской компании ADNOC. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

На фоне сообщений об иранской атаке на корабль в Ормузском проливе стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,66%, до $114,3 за баррель. Позднее рост замедлился.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что 4 мая США приступят к операции Project Freedom («Проект Свобода») по безопасному выводу из Ормузского пролива торговых судов, которые оказались заблокированы в акватории. Глава Белого дома пригрозил отвечать применением силы, «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству». По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), к выполнению операции «Проект Свобода» привлечены 15 тыс. военнослужащих и более 100 самолетов.

В Иране заявили, что любое вмешательство США будет воспринято как нарушение перемирия.