Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск масштабной операции «Проект Свобода». Ее целью станет сопровождение торговых судов, заблокированных в Персидском заливе из-за перекрытия Ормузского пролива.

Как сообщил глава государства в социальной сети Truth Social, начало операции намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Трамп подчеркнул, что любые попытки помешать этому процессу встретят силовой отпор. Он назвал действия Вашингтона необходимым актом помощи гражданским экипажам, у которых заканчиваются запасы продовольствия.

«Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим странам, что поможем вывести их корабли, чтобы они могли свободно и эффективно заниматься своими делами… Движение кораблей предназначено для освобождения людей, компаний и стран, которые не сделали ничего плохого», — заявил Трамп

Несмотря на продолжающиеся переговоры с Ираном, которые, по мнению президента, могут иметь позитивный исход, США намерены обеспечить безопасность нейтральных судов в кратчайшие сроки.

По данным Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), к выполнению операции «Проект Свобода» привлечены 15 тысяч военнослужащих и более 100 самолетов.

Блокада со стороны США обошлась Ирану почти в $5 млрд

Параллельно с подготовкой американской миссии Британское управление морских торговых операций зафиксировало активность со стороны Ирана. Корпус стражей Исламской революции направил торговым судам у северного побережья ОАЭ приказ немедленно покинуть якорные стоянки в районе эмирата Рас-эль-Хайм и отойти южнее, к побережью Дубая.