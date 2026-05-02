Из-за американской морской блокады Иран потерял $4,8 млрд нефтяных доходов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на данные министерства войны США.

По словам представителей Пентагона, с начала блокады иранских портов 13 апреля военные США перенаправили более 40 судов, пытавшихся прорваться «с нефтью и другими контрабандными грузами».

«В общей сложности 31 танкер с 53 миллионами баррелей иранской нефти «застрял в Персидском заливе», его стоимость составляет не менее $4,8 млрд. Два судна были конфискованы США. Из-за невозможности заправлять новые танкеры нефтью, поскольку наземные хранилища переполнены, Иран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих хранилищ», — отмечает Axios.

В конце апреля в Пентагоне рассказали, что война с Ираном уже обошлась бюджету США в $25 млрд. Как сообщил министр войны Пит Хегсет, «большая часть этих затрат приходится на боеприпасы».

1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня «завершило» боевые действия Соединенных Штатов против Ирана. При этом он признал, что конфликт, возможно, не будет урегулирован, а Исламская республика по-прежнему представляет «значительную» угрозу для США и их вооруженных сил.

В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров и передал Вашингтону новое предложение по завершению войны.

В новом предложении Тегеран отмечает, что готов открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады США с иранских портов. Ранее Тегеран настаивал на том, что для начала переговоров Вашингтон должен завершить блокаду.