Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня «завершило» боевые действия Соединенных Штатов против Ирана. Об этом он сообщил в письме к лидерам Конгресса 1 мая.

«Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в документе.

При этом Трамп признал, что конфликт, возможно, не будет урегулирован, а Иран по-прежнему представляет «значительную» угрозу для Соединенных Штатов и их вооруженных сил.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент Соединенных Штатов может вести боевые действия только в течение 60 дней, после чего прекращает их, обращаясь к Конгрессу за разрешением или запрашивая 30-дневное продление в связи с «неизбежной военной необходимостью, касающейся безопасности Вооруженных сил Соединенных Штатов», во время вывода войск.

Дональд Трамп официально уведомил американский парламент о конфликте только спустя 48 часов после первых авиаударов, запустив отсчет в 60 дней, который заканчивался 1 мая.

Демократы в Конгрессе неоднократно пытались принять законы, которые могли бы заставить Трампа прекратить войну или обратиться к парламенту за разрешением. После получения письма они отметили, что в законе 1973 года ничего не говорится о прекращении огня, пишет агентство Reuters. Они также добавили, что блокада Ормузского пролива свидетельствует о сохраняющейся враждебности, но никак не о прекращении огня.

«После 60 дней конфликта у президента Трампа до сих пор нет стратегии или выхода из этой плохо спланированной войны», — заявила ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям от Нью-Гэмпшира Джин Шахин.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал «чушью» заявления в письме Трампа.

«Это чушь. Это незаконная война, и каждый день, в который республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, возникает хаос и растут цены. Расплачиваться за это приходится американцам»», — написал он в соцсети Х.