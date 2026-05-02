Власти Ирана смягчили условия для возобновления мирных переговоров и передали Вашингтону новое предложение по завершению войны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в новом предложении Исламская республика отмечает, что готова открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады США с американских портов. Ранее Тегеран настаивал на том, что для начала переговоров Соединенные Штаты должны завершить блокаду.

Кроме того, по данным собеседников WSJ, Иран готов обсуждать ядерные вопросы в обмен на снятие санкций и гарантии того, что США прекратят атаки.

Представители Тегерана готовы встретиться с делегацией из Вашингтона уже на следующей неделе в Пакистане, если Соединенные Штаты одобрят предложение. При этом источники газеты отмечают, что стороны все еще «далеки друг от друга» по таким аспектам, как судоходство в Ормузе и ядерная программа Ирана.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен иранским предложением.

«Они хотят заключить сделку, но <…> меня это не устраивает. Они требуют того, на что я не могу согласиться», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, сейчас иранское руководство «очень разрознено» и разделено на две или три группы.

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. Изначально был установлен срок в две недели, за которое стороны могли бы встретиться в Пакистане и договориться о мире. Однако после коротких переговоров в Исламабаде представители Вашингтона и Тегерана не смогли договориться. После этого режим прекращения огня несколько раз продлевался, пока Трамп не объявил о его бессрочности. Также в апреле должен был состояться и второй раунд переговоров, но никто так и не полетел в Исламабад.