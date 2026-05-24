Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио сообщили о значительном прогрессе в переговорах с Ираном, что приближает заключение мирной сделки. О чем именно договорились стороны, официально не разглашается. Данные, которые приводят американские и иранские СМИ со ссылкой на источники, противоречат друг другу.

Вечером 23 мая Трамп заявил в соцсети Truth Social, что соглашение между США и Ираном «подлежит окончательной доработке».

«В настоящее время обсуждаются окончательные аспекты и детали сделки, о которых будет объявлено в ближайшее время. В дополнение ко многим другим элементам соглашения будет открыт Ормузский пролив», — говорится в посте американского лидера.

Марко Рубио сообщил, что в переговорах с Ираном достигнут «значительный, хотя и не окончательный прогресс». Госсекретарь добавил, что в ближайшие часы могут быть озвучены позитивные новости относительно иранской ядерной программы и открытия Ормузского пролива.

По данным источников Axios, Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию.

Утверждается, что Иран разминирует Ормузский пролив и в течение 60 дней возобновит свободный проход по нему. Взамен США снимут блокаду иранских портов и смягчат санкции против Исламской республики.

Издание утверждает, что проект меморандума включает обязательство со стороны Ирана не разрабатывать ядерное оружие, а также начать переговоры об отказе от запасов высокообогащенного урана и приостановке нового обогащения.

По словам двух источников Axios, Иран через посредников дал американской стороне устные заверения относительно масштаба уступок, на которые он готов пойти в этих вопросах.

Проект меморандума предусматривает, что американские войска останутся в регионе на 60 дней и будут выведены только при окончательном достижении мирной сделки. Также документ предполагает завершение боевых действий в Ливане.

Тегеран хочет полной отмены санкций и размораживания своих активов, однако, как пишет Axios, США готовы обсуждать эти требования только в ответ на существенные уступки с иранской стороны.

Что говорят в Иране

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи 23 мая сообщил, что Тегеран и Вашингтон находятся на заключительном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании и могут прийти к «взаимоприемлемому решению».

По словам Багаи, внимание в документе сосредоточено на прекращении войны, завершении морской блокады со стороны США и разблокировании замороженных иранских активов.

Дипломат уточнил, что проект соглашения предусматривает создание рамочной основы, после подписания которой сторонам потребуется от 30 до 60 дней для согласования технических деталей и заключения итогового договора.

По словам Багаи, любой механизм, касающийся Ормузского пролива, должен быть согласован между Ираном, Оманом и странами, граничащими с этим водным путем. Представитель МИД Ирана подчеркнул, что США «не имеют к этому никакого отношения».

Он добавил, что ядерная программа Ирана на нынешнем этапе детально не обсуждается, поскольку Тегеран считает приоритетом немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Багаи отметил, что, несмотря на сближение по некоторым пунктам, Иран сохраняет осторожность из-за «противоречивой позиции американской стороны».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ни одно решение не будет принято без разрешения Верховного лидера Моджтабы Хаменеи и вне рамок Высшего совета национальной безопасности, передает агентство Fars.

Tasnim пишет со ссылкой на осведомленный источник, что между Ираном и США сохраняются разногласия по «одному-двум» пунктам проекта меморандума. В частности, не достигнуто соглашение о разблокировке замороженных иранских активов, заявил собеседник агентства.

По его словам, без решения этого вопроса на первом этапе и выработки четкого механизма гарантированного доступа ко всему объему замороженных активов мирная сделка не будет заключена.

Противоречивые заявления

По данным Tasnim, в проекте меморандума нет пунктов об обязательствах Ирана в ядерной сфере. Текущий этап ограничен темой завершения боевых действий, а все вопросы по ядерной тематике отложены на потом, утверждает агентство.

Такую же информацию со ссылкой на высокопоставленные источники приводят Reuters и The New York Times (NYT). По словам собеседника Reuters, Тегеран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана. Источники NYT говорят, что вопросы по ядерной программе планируется урегулировать в течение 30―60 дней.

Президент Ирана заявил, что Иран не стремится к обладанию ядерным оружием или дестабилизации ситуации в регионе. Главным источником нестабильности на Ближнем Востоке Пезешкиан назвал действия Израиля.

В Израиле утверждают, что Трамп заверил премьера страны Биньямина Нетаньяху в намерении добиваться ликвидации ядерной программы Ирана. Телефонный разговор между лидерами состоялся вечером 23 мая.

«Трамп уточнил, что на переговорах будет твердо стоять на своем давнем требовании о ликвидации иранской ядерной программы и вывозе всего обогащенного урана с территории Ирана, и что он не подпишет окончательное соглашение, если эти условия не будут выполнены», — заявил по итогам телефонного разговора неназванный высокопоставленный чиновник из Израиля, которого цитируют местные СМИ.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил Трампу, что Израиль сохранит «свободу действий в ответ на угрозы на всех аренах, включая Ливан». Президент США, как утверждается, поддержал этот принцип.

Что касается Ормузского пролива, то, как утверждает Fars, он останется под контролем Ирана и не вернется к довоенному состоянию.

«Хотя Иран согласился разрешить возвращение количества проходящих судов к довоенному уровню, это ни в коем случае не означает „свободного движения“ в довоенном режиме», — говорится в сообщении агентства.

По оценке CNN, речь идет о том, что Иран намерен сохранить более высокий, чем до конфликта, уровень контроля над проливом.