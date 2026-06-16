ФБР предотвратило подготовку теракта, который, как утверждается, планировалось осуществить во время турнира UFC у Белого дома, сообщил во вторник глава ведомства Каш Патель. По его словам, несколько подозреваемых уже находятся под стражей. По данным Fox News и New York Post, было задержано минимум пять человек.

Турнир UFC Freedom 250 прошел 14 июня на Южной лужайке Белого дома в рамках торжеств по случаю 80-летия президента США Дональда Трампа. На нем присутствовало около 4,3 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих. На ринге за один вечер провели бои 14 спортсменов со всего мира.

По данным Fox News, план предусматривал несколько фаз. На первом этапе заговорщики намеревались использовать начиненные взрывчаткой дроны для ударов по зданиям поблизости от места проведения мероприятия, чтобы вызвать панику и направить бегущую толпу к заранее занявшим позиции снайперам. «Вторая волна» нападавших должна была штурмовать ворота Белого дома.

ФБР получило информацию об угрозе 10 июня и первоначально провело обыск в Цинциннати, где был задержан первый фигурант дела. В ходе изучения айфона одного из подозреваемых следователи обнаружили переписку в Signal: как минимум 23 пользователя мессенджера обсуждали в чатах детали предполагаемой атаки.

По информации Fox News и New York Post, часть предполагаемых участников заговора 12 или 13 июня направилась в Фредериксберг, штат Вирджиния, предположительно для подготовки к атаке.

Один из подозреваемых, по данным Fox News, заявил следователям, что целью нападения были «капиталистические элиты», «миллиардеры» и политики, получавшие финансирование от произраильского лобби AIPAC. К расследованию привлекли сотрудников как минимум 12 офисов ФБР в разных штатах.

«10 июня ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов узнали о потенциальной угрозе мероприятию UFC America 250 в Вашингтоне, связанной с лицами, находившимися за пределами столичного региона. Благодаря оперативным действиям ФБР, наших партнеров и Минюста в ходе многоштатной операции несколько человек уже находятся под стражей, а предположительно готовившиеся атаки были пресечены», — написал Патель в социальных сетях.

Директор Секретной службы Шон Карран, в свою очередь, сообщил, что его ведомство «тесно сотрудничало с ФБР на протяжении всего расследования», а подробности дела будут изложены в судебных документах.