Президент США Дональд Трамп находится на «твердых 50/50» между заключением сделки с Ираном и возобновлением войны, и пообещал принять решение сегодня. Об этом он заявил в интервью Axios.

Трамп пообещал обсудить последнее предложение Тегерана со своими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и, возможно, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он также должен был провести телефонную конференцию с лидерами стран Персидского залива при участии глав Египта, Пакистана и Турции.

Трамп заявил, что дал себе установку: либо он сможет заключить «хорошую» сделку, либо «разнесет их в клочья так, как их еще никто не бил».

Позитивный настрой подтвердил и выступающий посредником в переговорном процессе глава Генштаба Пакистана Асим Мунир, который по итогам недавней поездки в Тегеран сообщил об «обнадеживающем прогрессе» на пути к окончательному взаимопониманию. Новый проект урегулирования, переданный Трампу, появился как раз в ходе ирано-пакистанских консультаций.

По словам сенатора Линдси Грэма, среди советников Трампа есть разные мнения: одни призывают нанести удар, чтобы ослабить иранский режим и добиться лучших условий, другие настаивают на принятии сделки, аргументируя это невозможностью полностью обезопасить пролив и рисками для нефтяной инфраструктуры.

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху находится в тесном контакте с Белым домом. Трамп описал своего союзника как «раздираемого» сомнениями. Ранее израильские официальные лица призывали нанести новый раунд ударов, выражая серьезную обеспокоенность обсуждаемыми условиями мира.

Госсекретарь США Марко Рубио признал «определенный прогресс» в переговорах, подчеркнув, что Иран должен навсегда отказаться от обогащения урана и попыток получить ядерное оружие, а также гарантировать открытие Ормузского пролива «без сборов за проход».

В самом Иране заявили, что находятся в финальной стадии обсуждения меморандума о взаимопонимании для прекращения войны, который также предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива, снятие американской блокады и размораживание иранских активов.