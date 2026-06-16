Россия вышла на максимальные с начала года темпы морского экспорта сырой нефти: среднесуточные отгрузки за четыре недели по 14 июня составили 3,83 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что показатели растут, несмотря на удары украинских беспилотников по российским НПЗ.

Средний показатель с начала 2026 года — 3,49 млн баррелей в сутки — превышает годовые значения за каждый год после февраля 2022 года, следует из данных агентства, основанных на отслеживании движения танкеров.

В статье уточняется, что в последние месяцы Киев усилил удары БПЛА по российским НПЗ, причем в мае, по подсчетам Bloomberg, их число стало рекордным. Агентство отмечает, что такие удары могли перенаправить на внешний рынок часть нефти, которую невозможно переработать внутри страны.

Среднесуточные отгрузки за последние четыре недели примерно на 430 тыс. баррелей превышают показатели первого квартала. Объем российской нефти в море стабилизировался на уровне чуть выше 120 млн баррелей, что примерно на 25% превышает апрельский минимум. При этом почти весь этот объем приходится на танкеры в пути, а не на суда, простаивающие на рейде, отмечает Bloomberg.

За неделю по 14 июня 36 танкеров загрузили 26,72 млн баррелей российской нефти, а неделей ранее было 37 судов и 27,24 млн баррелей.

Однако в ближайшее время ситуация может измениться, считает Bloomberg. Во-первых, страны ЕС продолжают усиливать давление на так называемый «теневой флот», напоминает агентство. В качестве примера оно приводит инцидент в ночь на 15 июня, когда британские военные впервые провели подобную операцию, высадившись на борт танкера из санкционного списка в Ла-Манше.

По данным Bloomberg, все больше танкеров, заходящих в российские балтийские порты, теперь избегают Ла-Манша и идут в Средиземноморье и обратно в обход Британских островов с севера — после того как премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении перехватывать и досматривать подозрительные суда в британских водах. Этому предшествовали несколько задержаний судов, проведенных Францией в последние месяцы.

Во-вторых, на доходах России может сказаться ожидаемое подписание США и Ираном временного мирного соглашения, которое должно привести к открытию Ормузского пролива и снятию американской морской блокады иранских портов. Пока пролив оставался фактически закрытым на фоне конфликта на Ближнем Востоке, Москва получала дополнительную выгоду от роста поставок, отмечает агентство.

Помимо этого, Bloomberg обращает внимание на то, что средняя стоимость российского нефтяного экспорта за четыре недели к 7 июня составляла $2,28 млрд в неделю и снижалась на фоне удешевления Urals вслед за мировыми бенчмарками из-за ожиданий мирного соглашения между США и Ираном.

По данным Argus Media, цена Urals из балтийских портов снизилась примерно на $4,10 — до $78,11 за баррель, из черноморских — на $3,90, до $77,26 за баррель. Тихоокеанская марка ESPO подешевела на $4,30 — до $87,30 за баррель. Цены доставки в Индию снизились восьмую неделю подряд — на $5,30, до $99,21 за баррель, что стало минимумом с марта.

Поставки российской нефти азиатским покупателям в четырехнедельном выражении по 14 июня незначительно сократились — до 3,63 млн баррелей в сутки против 3,66 млн баррелей за предыдущий период. Тем не менее это все равно самый высокий показатель для России, начиная с 2022 года, подчеркивает Bloomberg.

Отгрузки в направлении Китая составили 1,16 млн баррелей в сутки, Индии — около 860 тыс. баррелей в сутки. При этом около 1,6 млн баррелей в сутки приходится на танкеры, конечный пункт назначения которых пока не указан.

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в мае, вероятно, опустилась до минимума за год и составила 9,01 млн баррелей в сутки, что на 690 тыс. баррелей ниже целевого уровня в рамках соглашения ОПЕК+.