Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует вновь поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7. Прежде о подобных договоренностях не сообщалось. Ранее Зеленский рассказывал, что обсудил с главой Белого дома идеи по прекращению конфликта между Киевом и Москвой.

О своих планах Трамп объявил после короткой беседы с президентом Украины, которая прошла 16 июня в присутствии французского лидера Эммануэля Макрона. В Белом доме не раскрыли подробностей разговора, однако сам республиканец назвал эту встречу «хорошей». Он также заявил, что России пора пойти на мирную сделку, пишет Politico.

Зеленский, со своей стороны, подчеркивает, что участие Вашингтона остается ключевым условием завершения конфликта с Москвой. По его словам, во время телефонного разговора в воскресенье, 14 июня, они с Трампом обсуждали «идеи, которые могли бы помочь приблизить мир».

Лидеры G7 на заседании во вторник достигли «широкой договоренности» об усилении экономического давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта, рассказали изданию дипломаты и официальные лица.

Эта политическая договоренность, хотя и лишена конкретики, будет означать переход Вашингтона от более мягкой линии в отношении Москвы к более жесткой, говорится в публикации.

В частности, Трамп допустил, что США могут не продлевать истекающее в среду послабление санкций против российской нефти, заявив, что ранее ограничения ослабили, чтобы не мешать поставкам сырья на фоне сбоев в судоходстве через Ормузский пролив.