США в скором времени могут вернуть санкции в отношении российской нефти, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, это станет возможным благодаря тому, что нефть снова пошла через Ормузский пролив.

Трамп пояснил, что Вашингтон снимал ограничения, не желая препятствовать поставкам сырья, а теперь, когда транспортировка возобновилась, меры можно восстановить.

«Вскоре мы сможем это сделать», — сказал он журналистам (трансляцию выступления американского лидера на саммите G7 вел канал CNBC).

Президент США добавил, что после возобновления судоходства через пролив мировые цены на нефть начали быстро снижаться.

Полностью морской коридор, по словам Трампа, откроется 19 июня. О восстановлении судоходства в Ормузском проливе он объявил 15 июня, назвав это одним из условий мирной сделки между США и Ираном. Итоговое соглашение планируется подписать 19 июня в Швейцарии.

Ослабление санкционного режима для российской нефти США оформили еще в марте: тогда Вашингтон выпустил лицензию, разрешившую странам покупать российскую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. В американском минфине это объясняли дефицитом сырья на фоне эскалации на Ближнем Востоке. 18 мая действие лицензии продлили на 30 дней.

Пока Вашингтон рассуждает о возможном возвращении ограничений, давление на российский нефтяной сектор усиливает Евросоюз. 15 июня ЕС ввел дополнительные санкции против 80 физических лиц и компаний из России и стран СНГ — в том числе против «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг», деятельность которых в Брюсселе считают способствующей доходам от продажи нефти в обход ограничений. Эти меры приняты, пока ЕС готовит проект 21-го пакета санкций.

Одновременно осложняется и ситуация на внутреннем рынке. По данным Reuters, в июне Россия планировала сократить экспорт сырой нефти, чтобы направить больше сырья на переработку и покрыть внутренние потребности: собеседники агентства связывали это с дефицитом топлива в ряде регионов и снижением добычи. Так, с конца мая бензин по талонам и с лимитами отпускают в Крыму и Севастополе.