На саммите G7 журналисты услышали разговор президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона о том, как выстраивать взаимодействие с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, Макрон спросил Зеленского, была ли у него двусторонняя встреча с главой Белого дома, однако его ответ журналисты не разобрали, пишет Politico.

Во время прогулки по территории отеля в Эвиан-ле-Бен Макрон также предложил Зеленскому остаться во Франции дольше, но тот ответил, что ему нужно быть в Брюсселе 18 июня, когда пройдет саммит Европейского совета, посвященный вопросу вступления Украины в ЕС.

Кроме того, лидеры обсудили сессию G7, посвященную поддержке Киева, в которой участвовал Трамп.

«Обмен репликами между Макроном и Зеленским не раскрыл никаких секретов, но стал еще одним примером того, как европейские лидеры координируют свои действия и тщательно выстраивают отношения с Трампом, особенно когда речь идет об Украине», — отметило издание.

Как говорится в публикации, европейские чиновники обеспокоены тем, что после заключения сделки с Ираном глава Белого дома может попытаться вновь взять под контроль переговорный процесс по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Они опасаются, что в таком случае Европа окажется на обочине процесса, а ее стратегия давления на РФ будет сорвана.

С другой стороны, Макрону необходимо держать контакт с Трампом, чтобы тот не покинул саммит раньше времени, как это было в прошлом году в Канаде, продолжает Politico. С этой целью французский президент пригласил американского коллегу на ужин в Версальском дворце в среду вечером в честь 250-летия США.

При этом, в отличие от Зеленского, которого Макрон лично встретил по прибытии на саммит, Трампа в понедельник встретили без запланированного приветствия со стороны французского президента. К нему был направлен лишь глава протокола Елисейского дворца. Официально в канцелярии Макрона это не комментировали, но как сообщил источник, близкий к французскому лидеру, тот был занят переговорами с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Однако уже во вторник президент Франции и его супруга Брижит лично приветствовали Трампа уже по прибытии на саммит.