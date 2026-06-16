Прежний менеджмент «Роснано» выводил значительную часть бюджета некоторых стартапов за рубеж по одной и той же схеме, изначально не планируя завершать эти проекты. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

По его словам, в одних проектах «Роснано» работало как нормальный институт развития: входило на самой рискованной стадии, брало на себя технологические и рыночные риски, финансировало корректировки ошибок, помогало формировать рынок.

Однако в других случаях изначальная цель была иной — проект не планировали доводить до завершения, а значительную часть средств выводили за рубеж, утверждает Маричев. Кроме того, в итоге вместо разработок отечественной науки зачастую внедрялись устаревшие западные технологии.

«В презентациях это выглядело современно: гибкие международные инструменты, доступ к рынкам, капиталу и технологиям. На практике компания слишком часто получала другую картину: ранний риск и затраты оставались в российском контуре, а значимая часть стоимости, интеллектуального капитала и прав на актив оказывалась во внешнем периметре», — пояснил нынешний топ-менеджер госкомпании.

Использование иностранных юрисдикций само по себе Маричев ошибкой не считает. Проблема, по его словам, в том, что международные структуры перестают быть инструментом развития, если компания теряет контроль над зарубежными активами и доходы от них. Без рычагов влияния на эти активы под видом «гибкости» на самом деле происходит вывод будущей прибыли за границу, пояснил он.

В этой старой схеме участвовали и банки, которые, по убеждению Маричева, не могли не понимать природу схемы: для них это был способ заработать, а для компании — способ накапливать отложенные негативные последствия. Сейчас, подчеркнул он, эта взаимосвязь устранена.

Маричев также рассказал о системе мотивации, сложившейся в «Роснано» в прежние годы. Вознаграждение менеджеров, по его словам, завязывали на переоценки активов и отсрочку признания проблем, а не на реальный результат: это стимулировало создавать внешне успешную картину, а не защищать интересы акционера. В новой команде от такой логики отказались.

Новая команда, заявил Маричев, начала с разбора прошлого, потому что без этого двигаться дальше было невозможно.

«Сначала нужно было вернуть управляемость, а уже потом — право говорить о будущем. Если этого не сделать, любая новая повестка будет просто красивой упаковкой поверх старых проблем», — поделился он.

Маричев сообщил, что почти пять лет антикризисная команда занималась восстановлением активов, а не только судебными разбирательствами. Удалось спасти несколько крупных предприятий, в том числе химический завод в Центральной России и производство спецматериалов в Сибири. Совокупный эффект от этой работы превысил 100 млрд рублей.

По итогам рассмотрения уголовных дел суды удовлетворили гражданские иски на 1,6 млрд и 6,5 млрд рублей. Еще по одному проекту арбитражный суд взыскал убытки в размере 5,6 млрд рублей. Кроме того, компания добивается возврата незаконно выведенных активов и исключительных прав.

Полученные средства направили на погашение долгов, доставшихся от прошлого. По итогам 2025 года «Роснано» получила 4,96 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ при рентабельности активов 18% и вошла в число немногих госкомпаний с положительной ликвидностью.

Маричев заверил, что сейчас компания не нуждается в государственной поддержке и готова к новому инвестиционному циклу.