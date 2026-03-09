МВД завершило расследование уголовного дела трех бывших топ-менеджеров «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, фигуранты в отчетной документации выдавали долги госкорпорации перед банками за ее активы. Из-за этого государству пришлось потратить 43 млрд рублей, чтобы закрыть образовавшиеся финансовые «дыры».

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим заместителям руководителя «Роснано» — исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну и директору по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой. Все трое были задержаны и помещены под стражу в январе-феврале 2025 года. Им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК, до десяти лет лишения свободы).

Для расследований тяжких преступлений следствие по делу о махинациях в «Роснано» было проведено довольно быстро, уложившись в год, отмечает «Ъ». Объем дела составляет 97 томов, уточнил адвокат Подольского Андрей Гривцов.

Все трое обвиняемых не признали вину и безуспешно пытались обжаловать решения судов о продлении сроков содержания в СИЗО. В частности, они указывали, что не намерены скрываться, занимают «активную жизненную позицию, занимаются благотворительностью, имеют устойчивые социальные связи» и пр.

Дело против бывших управленцев «Роснано» было возбуждено по инициативе нового топ-менеджмента, сменившего в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса, который, по данным СМИ, фигурирует в показаниях свидетелей. До этого следователи уже вели серию дел о крупном мошенничестве и растрате в госкорпорации.

Как утверждали в «Роснано», проверка финансово-хозяйственной деятельности компании показала, что имели место случаи вывода средств в офшоры под видом «покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости».

По версии следствия, в 2017 году Подольский, Галстян и Касенкова «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств» ради сокрытия «неудовлетворительных результатов экономической деятельности» компании и передали единственному акционеру «Роснано» — государству — «искаженные данные отчетности» и основанные на них «недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении» госкорпорации. В частности, многомиллиардные долги перед банками, гарантами по которым являлось государство, выдавались за активы, уточняет «Ъ».

Эти незаконные действия, как полагают следователи, позволили «Роснано» не потерять ранее полученные ею госгарантии и вдобавок привлечь дополнительное бюджетное финансирование на 2022-2024 годы — в объеме, превысившем 43 млрд рублей.

Разработчиками схемы фальсификации отчетности, по версии МВД, были Галстян и Касенкова. Подольского, как утверждается, они уведомляли о внесенных в документы коррективах.

По данным «Ъ», во время первых допросов после задержания фигуранты признали свою причастность к внесению изменений в бухгалтерскую отчетность, но при этом отрицали противозаконный характер этих действий. Однако после завершения расследования все обвиняемые оказались не согласны с обвинением, которое не поменялось в ходе расследование, рассказал адвокат Подольского. Он также настаивает на том, что в деле «нет самого преступления», а его подзащитный — «человек глубоко случайный и привлекается только за то, что когда-то работал в „Роснано“».