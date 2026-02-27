Экс-член правления РАО «ЕЭС России» Павел Смирнов, находившийся в розыске с 2009 года по делу о хищении у «Мосэнерго» 321 млн рублей, был задержан за рубежом и экстрадирован в Россию. Он находится в СИЗО «Медведь» в Москве, выяснил RTVI.

73-летний Павел Смирнов, входивший в ближний круг бывшего вице-премьера РФ Анатолия Чубайса, был задержан еще в июне 2025 года. Однако об этом стало известно только сейчас. На днях суд в Москве в очередной раз продлил ему арест.

Из материалов суда, с которыми ознакомился RTVI, следует, что Смирнова задержали сотрудники уголовного розыска после экстрадиции из-за рубежа. После его исчезновения в 2009 году в СМИ были опубликованы сообщения, что Смирнов мог скрываться в Лондоне, а затем на Украине.

По данным RTVI, Смирнов действительно находился на Украине и даже, по словам его адвокатов, провел в украинском СИЗО более полугода.

Кроме того, в суде по избранию меры пресечения, защита Смирнова утверждала, что экс-члена правления РАО «ЕЭС» успели даже осудить в 2011 году в Молдавии, в городе Рышкань, к пяти годам лишения свободы условно, якобы по тому же обвинению, что ему инкриминировали следственные органы в России. Именно на это обстоятельство упирала защита, полагая, что уголовное дело, возбужденное в РФ, должно быть прекращено.

Сам Смирнов, выступая в суде 10 февраля 2026 года, заявил, что о том, что в России против него до сих пор ведется расследование, он узнал лишь после своего задержания. Пенсионер недоумевал, почему это дело до сих пор не закрыто и жаловался на волокиту следствия, упрекая следователя в том, что тот «на протяжении 14 с половиной лет ничего по делу не предпринимал».

Любопытно, что в суде защита Смирнова аппелировала и к тому, что тот покинул РФ еще до объявления его в международный розыск. По словам адвокатов, «для осуществления научной деятельности по взаимоотношениям России и Украины». А затем был принудительно экстрадирован, что, по мнению защиты, «полностью исключает довод о его намерении скрываться на данном этапе уголовного судопроизводства». Тем не менее Таганский суд Москвы в очередной раз продлил арест Смирнову, а тот — в очередной раз обжаловал это решение в Мосгорсуд.

Помимо этого Смирнов в январе направил в суд жалобу на следователя Главного управления МВД, в чьем производстве находится дело. В ней экс-член правления РАО «ЕЭС» потребовал закрыть дело и понудить следователя «перестать ходатайствовать в суде о продлении срока его содержания под стражей».

Адвокат Смирнова Олег Клопов оперативно прокомментировать обстоятельства экстрадиции дела Смирнова в беседе с RTVI отказался, сославшись на необходимость согласования со своим подзащитным.

В чем обвиняли Смирнова

Уголовное дело о хищениях в «Мосэнерго» по ч. 4, ст. 159 УК РФ было возбуждено 21 октября 2008 года. Обвинения, помимо Смирнова, были выдвинуты также против гендиректора ООО «Бюро правовых исследований» (БПИ) Владислава Булдакова. По версии следствия, Смирнов и Булдаков похитили у «Мосэнерго» 321 млн рублей в ходе сделки по приобретению этой компанией Трансинвестбанка.

Хищения вскрылись после того, как 51% акций РАО «ЕЭС» в 2006 году купил «Газпром», и в энергетической госкомпании сменился менеджмент, инициировавший проверку деятельности бывших управленцев.

Как показало расследование, чуть раньше бывшее руководство Мосэнерго и БПИ заключили договор о приобретении долей в уставном капитале Трансинвестбанка. Мосэнерго перечислило БПИ на эти цели аванс в сумме 321 млн рублей, который и был похищен через «переводы на счета офшорных компаний и покупку векселей».

В августе 2009 года Останкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Булдакова и Смирнова. К тому моменту они уже находились за рубежом. Тогда же фигуранты были объявлены в международный розыск. Адвокаты фигурантов заявляли, что «уголовное дело носит ангажированный характер».

Кто такой Павел Смирнов

Павел Смирнов — кандидат юридических наук. В советское время работал заместителем начальника управления Министерства внешней торговли СССР. С 1988 по 1989 год — был консультантом в Государственной внешнеэкономической комиссии Совета министров СССР. В тот период, когда РАО «ЕЭС России» возглавлял Анатолий Чубайс, Смирнов в компании занимал должность заместителя председателя совета директоров РАО, и, по совместительству, входил в от энергохолдинга в совет директоров Мосэнерго.

В 2008 году «Московский комсомолец» писал, что Смирнов находился в ближнем кругу Чубайса. Сам Чубайс называл Смирнова «нашим главным юристом». «Все, что происходит в нашем юридическом пространстве,… защита нас от агрессивных нападений, и поддержка наших миролюбивых инициатив в окружающем пространстве, в руках у Павла Степановича», — такую характеристику Чубайс дал Смирнову на десятилетнем юбилее РАО «ЕЭС», утверждает газета.