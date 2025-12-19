«Роснано» в поданном в Арбитражный суд Москвы иске к Анатолию Чубайсу и другим своим экс-руководителям обвиняет их в том, что при реализации провального проекта создания оперативной памяти нового поколения они руководствовались личными вознаграждениями, а не интересами компании. При этом они «систематически нарушали» как внутренние нормативные акты, так и общие законы, рассказали источники РБК.

Иск был подан в суд 10 декабря и принят к производству 18 декабря. Он связан с провалом совместного проекта «Роснано» и французской компании Crocus Technology по созданию MRAM (Magnetoresistive random-access memory — магниторезистивной памяти с произвольным доступом). В проект «Крокус наноэлектроника», запущенный в 2011 году, было вложено почти 12 млрд рублей, однако производство так и не появилось. Теперь «Роснано» через суд добивается взыскания этой суммы с ответчиков, в число которых, помимо Чубайса, входят еще 12 человек.

По словам собеседников РБК, в своем иске «Роснано» утверждает, что на старте проекта топ-менеджеры сознательно проигнорировали технологические риски и не создали механизмы защиты финансовых вложений, хотя их статус руководителей обязывал к этому.

Далее по ходу реализации проекта, в 2014-2016 годах, «стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны», заявляет истец в пересказе источников РБК. Но несмотря на это топ-менеджеры еще и нарастили денежные вливания, а также изменили технологию, не проведя необходимых экспертиз, излагается в иске.

После этого ответчики еще 9 лет «умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту», цитирует сайт своих собеседников. В результате, как заявляет «Роснано», компания получила прямые убытки.

Сумма ущерба в иске поделена между тремя валютами — €41 млн, $35 млн и 5,5 млн рублей, рассказал один из источников.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался дать комментарии по делу, заявив, что позиция защиты будет представлена только в суде.

В январе депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет проверить Чубайса на предмет совершения преступлений, а Генпрокуратуру — предоставить данные о возбужденных в отношении него уголовных делах.

Картаполов пояснил RTVI, что деятельность Чубайса могла подорвать финансовые возможности страны, которая в результате недосчиталась денег, крайне необходимых с учетом проведения военной операции на Украине.