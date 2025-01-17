Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса на наличие преступлений. Луговой также запросил у Генпрокуратуры информацию об уголовных делах в отношении Чубайса. Об этом сообщил Картаполов в своем телеграм-канале.

«В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина направили <…> запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича <…> Кроме того, был направлен <…> запрос в адрес Генерального прокурора Российской Федерации И.В. Краснова с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам в ношении Чубайса», — написал Картаполов.

Депутат напомнил, что Чубайс был председателем правления «Роснано» с сентября 2008-го по декабрь 2020 года, после чего до 22 марта 2022 года был спецпредставителем Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как писал Bloomberg, Чубайс затем уехал из России.

В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу российской энергетической отрасли, которая проходила под руководством Чубайса в начале 2000-х годов, и призвал экстрадировать Чубайса в Россию. Как отметил Володин, энергосистема в результате разделилась на множество компаний, в том числе оказавшихся в частной собственности.

«Там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил председатель нижней палаты.

В России официально не сообщалось об уголовных делах в отношении Чубайса. В июне 2024 года некоторые СМИ обратили внимание на публикацию телеграм-канала «Московский пул», где говорилось со ссылкой на «инсайдеров», что в отношении экс-главы «Роснано» якобы могут возбудить два уголовных дела — о мошенничестве и растрате, после того, как несколько топ-менеджеров в ходе проверок деятельности компании дали на него показания.

Как писал РБК, нынешний председатель правления «Роснано» Сергей Куликов в 2022 году попросил Генпрокуратуру проверить работу госкорпорации за 2010-2020 годы, когда ею руководил Чубайс. Куликов приводил данные, по которым за этот период объем внешних заимствований компании превысил 290 млрд рублей, а долг к концу 2020-го составлял более 146 млрд рублей. Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что силовики проверяют «поступившую информацию о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения».

В мае 2024 года стало известно, что Чубайс открыл в университете Тель-Авива Центр российских исследований (CRS), в котором планируют изучать новейшую историю России начиная с 1991 года.