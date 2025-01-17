В Госдуме считают, что деятельность Анатолия Чубайса «подорвала финансовые возможности» России, в результате чего страна недосчиталась денег, которые «были бы очень нужны в зоне специальной военной операции». Об этом заявил RTVI депутат Андрей Картаполов, который вместе с коллегой Андреем Луговым попросил СК проверить экс-главу «Роснано» на наличие преступлений.

Он напомнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин еще осенью 2024 года призвал экстрадировать Чубайса в Россию. При этом Картаполов указал, что «для экстрадиции нужны основания».

«Мы тоже думали, что тем, кому положено это делать [проверять деятельность Чубайса], будут это делать, сегодня мы видим, что этого нет. <…> Мы считаем, что деятельность господина Чубайса серьезным образом подорвала, в том числе и финансовые возможности нашей страны, и вот эти деньги, которые по его вине страна не досчиталась, были бы очень нужны сегодня в зоне специальной военной операции», — заявил Картаполов.

Луговой в разговоре с RTVI назвал Чубайса «предателем, позорно сбежавшим из России» и заявил, что к нему «претензии в любом случае есть», по крайней мере, «морально-нравственного характера».

Отвечая корреспонденту, почему он и Картаполов направили запросы в СК и Генпрокуратуру именно сейчас, Луговой сказал, что парламентарии занимаются «широким кругом вопросов», в том числе такими, которые «поднимаются в течение длительного времени, но так и не находят ответов» в СМИ.

«Всегда много писалось там последние несколько лет про Чубайса, тем более мы все видели, как этот предатель позорно сбежал из России и теперь прекрасно себе почивает на лаврах, находясь в недружественных государствах, имея в том числе прямые непосредственные связи с Великобритании», — отметил Луговой.

Он допустил, что против Чубайса могли завести уголовные дела, не сообщая об этом публично.

«Возник вопрос, а в принципе, какие-то есть уголовные дела все-таки по нему, что-то продвинулось? Может быть, там все в порядке? Может уголовные дела есть, просто они не опубличены как-то, если надо, и мы об этом не будем публично [говорить], мы хотим просто разобраться», — пояснил депутат.

Луговой дал понять, что речь идет о проверке деятельности Чубайса в целом, а не во время его пребывания на определенном посту или за конкретный период.

«Мы вообще про Чубайса. Давайте мы пойдем от Чубайса к тем позициям, которые занимал, а не от тех позиций — к Чубайсу. Враг должен быть наказан!» — подытожил Луговой.

«Безумный масштаб воровства»

В обращении к главе СК Александру Бастрыкину депутаты попросили провести доследственную проверку служебной деятельности Чубайса, указав, что с сентября 2008-го по декабрь 2020 года тот был председателем правления «Роснано», а с декабря 2020-го по 22 марта 2022 года — спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Картаполов и Луговой также попросили генпрокурора Игоря Краснова сообщить об уголовных делах против Чубайса, которые имеются либо имелись в производстве российских следственных органов.

Луговой написал в своем телеграм-канале, что в «Роснано» выявили «безумный масштаб воровства» на сумму более 200 млрд рублей, и что «это еще не окончательная цифра». Возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей, добавил он.

«Уголовное дело против Чубайса должно быть заведено и наконец назван виновник хищений государственных средств. <…> Обвиняются и в розыске правые и левые руки Чубайса, компаньоны и сотрудники. И только неприкасаемый младореформатор до сих пор строит “Россию будущего” в европейских кулуарах», — отметил Луговой.

В марте 2022 года Bloomberg писал, что Чубайс ушел в отставку с поста спецпредставителя президента из-за несогласия с военной операцией России на Украине и покинул страну.

В январе 2023 года Чубайса вместе с женой Авдотьей Смирновой заметили в аэропорту Тель-Авива. Как писал в своем телеграм-канале адвокат Александр Добровинский, экс-глава «Роснано» летел на Кипр по израильскому паспорту.

В мае 2024 года стало известно, что Чубайс открыл в университете Тель-Авива Центр российских исследований (CRS), в котором планируют изучать новейшую историю России начиная с 1991 года.