Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из-за результатов проведенной им реформы электроэнергетики.

В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента Володин раскритиковал реформу российской энергетической отрасли, которая проходила под руководством Чубайса в начале 2000-х годов. По его мнению, в результате тогдашних преобразований теплоэнергетика перешла под контроль частных предпринимателей, но должного развития не получила.

Спикер Госдумы предложил «исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: «вот отдадим [электроэнергетику] частнику — вот он будет там наращивать мощности»».

«Что нарастили-то? В атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал Володин.

После проведенных изменений энергосистема разделилась на множество компаний, некоторые из них стали частными, заявил спикер нижней палаты парламента.

«Там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин.

В России официально не сообщалось об уголовных делах в отношении Чубайса. РБК писал, что в 2022 году глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу госкорпорации за 2010—2020 годы, когда ею руководил Чубайс. В письме генпрокурору он указывал, что за этот период объем внешних заимствований компании превысил 290 млрд рублей, а долг к концу 2020-го составлял более 146 млрд рублей. Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что силовики проверяют «поступившую информацию о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения».

Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано» в декабре 2020 года, после чего занял должность спецпредставителя президента России. В марте 2022 года Bloomberg сообщил, что чиновник ушел в отставку и уехал из страны из-за несогласия с российской военной операцией на Украине. В Кремле заявили, что он ушел с должности спецпредставителя президента по собственному желанию.

В январе 2023 года Чубайса вместе с супругой Авдотьей Смирновой заметили в аэропорту Тель-Авива. Как писал в своем телеграм-канале адвокат Александр Добровинский, экс-глава «Роснано» летел на Кипр по израильскому паспорту.

Летом 2023 года российский журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью Чубайса, назвав его «независимым исследователем» из британского Глазго. В мае 2024 года стало известно, что экс-глава «Роснано» открыл в университете Тель-Авива Центр российских исследований (CRS), в котором планируют изучать новейшую историю России, начиная с 1991 года.