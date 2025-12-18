Столичный Арбитражный суд принял к производству иск «Роснано» о взыскании 11,9 млрд рублей убытков к бывшим топ-менеджерам компании, включая Анатолия Чубайса. Это следует из материалов суда.

Собеседование со сторонами разбирательства и предварительное заседание по делу пройдет 1 апреля 2026 года в помещении суда на Большой Тульской улице.

В качестве ответчиков по исковому заявлению, которое было подано в суд 10 декабря, в документе указаны Анатолий Чубайс, Сергей Калюжный, Олег Киселев, Андрей Кушнарев, Дмитрий Лисенков, Андрей Малышев, Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя, Борис Подольский, Андрей Трапезников, Юрий Удальцов, Яков Уринсон и Владимир Аветисян.

Иск «Роснано» касается убытков, которые понесла компания в результате недобросовестных и неразумных шагов со стороны сотрудников руководства, которые несли обязанность за одобрение и реализацию проекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти Crocus, уточняет «Интерфакс».

По словам представителей «Роснано», оценочная стоимость убытков была рассчитана из средств, которые были направлены в качестве инвестиций в проектные компании и впоследствии не вернулись в распоряжение компании.

Руководство государственной компании одобрило проект Crocus в 2011 году с целью организации на территории России уникального производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM и выпуска этой продукции в качестве заменителя прочих систем оперативной памяти.

Как утверждают представители «Роснано», в ходе работы над проектом выделенные средства были направлены на создание и спонсирование проектных организаций, условия сотрудничества с которыми были невыгодны для самой компании и противоречили ее нормативным актам.

В частности, директор «Роснано» по особым поручения Евгений Фролов утверждал, что в начале работы над проектом члены правления, а также кураторы проекта Crocus проигнорировали сопряженные технологические риски и не создали механизмов, обеспечивающих защиты прав компании.