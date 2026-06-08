Центризбирком Армении представил предварительные итоги парламентских выборов после обработки бюллетеней с более чем половины избирательных участков. На данный момент подсчитаны результаты с 1199 из 2005 участков.

Согласно опубликованным данным, в парламент проходят партия «Гражданский договор» с 51% голосов, блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,2%, блок «Армения» с 9,52% экс-президента страны Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с 4,16%. В сумме оппозиционные силы набирают 36,88%. Обработаны голоса уже с 1199 участков. Проходной барьер составляет 4% для партий и 8% для блоков.

После обработки 10% бюллетеней премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» «единолично сформирует правительство». Представители оппозиции расценили это заявление как попытку давления на Центризбирком.

Голосование на парламентских выборах завершилось вечером 7 июня: участки закрылись в 20:00 по местному времени. По данным ЦИК, явка составила 58,97% — участие приняли 1 476 597 избирателей.