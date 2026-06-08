Тегеран даст «решительный и болезненный» ответ на израильские авиаудары по южным пригородам Бейрута, которые стали самой серьезной эскалацией конфликта в Ливане с момента установления перемирия в середине апреля. Об этом заявил представитель комитета по иностранным делам и национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Резаи в соцсети Х.

При ударе по двум квартирам в разных жилых зданиях на юге Бейрута 7 июня погибли два человека и 11 получили ранения. Офис премьер-министра Израиля заявил, что военные атаковали «террористические штабы» в ответ на обстрелы израильской территории со стороны «Хезболлы». Перед этим Израиль издал приказ о принудительной эвакуации большей части Тира — одного из крупнейших городов на юге Ливана, где укрываются тысячи беженцев из окрестных деревень.

«Мы дадим решительный и болезненный ответ сионистскому режиму за атаку на пригороды. Следите за небом оккупированных территорий», — написал Резаи.

Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф добавил, что американские базы и объекты в регионе стали «законными целями» после израильского удара.

«Они не привержены прекращению огня и не верят в диалог. Морской блокадой и нарушением соглашений по Ливану они показали, что понимают только язык силы», — написал Галибаф.

На прошлой неделе Тегеран пригрозил, что любая израильская атака на Бейрут будет считаться нарушением американо-иранского перемирия и повлечет за собой удар по Израилю. Израильские СМИ в воскресенье сообщили, что ожидается ограниченная атака на израильскую территорию со стороны Ирана и «Хезболлы».

Боевые действия в Ливане начались 2 марта, когда «Хезболла» запустила ракеты по Израилю в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израильские удары унесли жизни более 3613 человек в Ливане, в то время как «Хезболла» убила по меньшей мере 30 израильских солдат и трех гражданских лиц.

Правительства Ливана и Израиля ведут прямые переговоры в Вашингтоне в попытке достичь всеобъемлющего прекращения огня. «Хезболла» не участвует в переговорах и в последние дни заявила, что не согласится ни на какую сделку, которая не включает вывод израильских войск из Ливана и прекращение израильских ударов по всей стране.