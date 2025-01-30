Нескольких бывших заместителей экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса задержали в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны заместители экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в рамках дела о превышении полномочий», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент проводятся следственные действия и обыски. «Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», — приводит ТАСС слова источника.

О задержании бывших заместителей Чубайса также сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что экс-заместителей Чубайса задержали в рамках дела о нецелевом расходовании 45 млрд рублей. По данным телеканала, задержаны четыре человека, среди них бывший исполнительный директор госкорпорации Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян.

Чубайс фигурирует в показаниях свидетелей по делу, отмечает РЕН ТВ.

Задержанным вменяется ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями; максимальное наказание — десять лет лишения свободы), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, Чубайс фигурирует в свидетельских показаниях, однако процессуального статуса у него пока нет.

Дело о финансовых махинациях в «Роснано» расследуется несколько лет, отмечает «Интерфакс». Несколько фигурантов уже находятся под стражей, другие объявлены в розыск.

В частности, в начале января двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере. Их заочно арестовали в августе 2024 года. По версии следствия, обвиняемые растратили инвестированные в уставной капитал «Роснано».

Также в хищениях подозреваются бывший директор дочерней компании «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и экс-предправления банка «Пересвет» Александр Швец.

В конце января бывшему управляющему директору по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Андрею Кушнареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его арестовали в сентябре 2024 года. Суть обвинения неизвестна.

Финансовые скандалы вокруг «Роснано»

В 2022 году глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу госкорпорации за 2010—2020 годы, когда ею руководил Чубайс. В письме генпрокурору он указывал, что за этот период объем внешних заимствований компании превысил 290 млрд рублей, а долг к концу 2020-го составлял более 146 млрд рублей. Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что силовики проверяют «поступившую информацию о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения».

В апреле 2024 года Александр Хинштейн, занимавший на тот момент пост депутата Госдумы, рассказал, что следователи МВД предъявили обвинения по делу о хищениях в «Роснано», сумма которых составила 1,676 млрд рублей. В соответствии с материалами дела, на которые ссылался Хинштейн, вывод финансов из госкорпорации в 2012-2015 году осуществлялся через специально созданный для этого фонд кипрской компании Nanoenergo Fund Limited, половина которой принадлежит банку «Пересвет».

11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что оценочная сумма ущерба от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» составляет более 200 млрд рублей. Также он рассказал о возбуждении уголовных дел, ущерб по которым оценивается более чем в 43 млрд рублей. Фролов отметил, что в отношении сотрудников, членов органов управления и госслужащих, которые проходят фигурантами по этим делам, предъявлены или готовятся обвинения.

Позднее депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили в Следственный комитет обращение с просьбой провести в отношении Чубайса доследственную проверку служебной деятельности на предмет наличия признаков преступления. До этого спикер Думы Вячеслав Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию.