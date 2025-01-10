Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, Рапопорт, Киселев и другие лица в составе организованной группы израсходовали инвестированные в уставной капитал «Роснано» вложения, причинив компании значительный финансовый ущерб.

Фигуранты будут взяты под стражу сразу после их задержания на территории России или экстрадиции в страну.

В августе 2024 года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Рапопорт и Киселева по ходатайству следствия. Обвиняемые обжаловали меру пресечения, однако апелляция оставила ее в силе. По последним данным, оба фигуранта находятся за границей.

В апреле Александр Хинштейн, возглавлявший тогда комитет Госдумы по информполитике, заявил, что МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. По его словам, по делу помимо Олега Киселева и Ирины Рапопорт проходят экс-глава Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко («дочки» «Роснано») и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Следствие утверждает, что деньги из «Роснано» вывели по сложной схеме через специально созданный кипрский фонд.

Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 году — он был заместителем председателя правления до своего ухода в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал», зарегистрированной в Швейцарии.