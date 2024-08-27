Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» — экс-зампредседателя правления госкорпорации Олега Киселева, считавшегося правой рукой бывшего главы компании Анатолия Чубайса, и экс-генерального директора дочерней компании «Роснано Капитал» Ирину Рапопорт по уголовному делу о растрате. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба столичных судов.

Об аресте бывших топ-менеджеров ходатайствовало следствие. В пресс-службе судов уточнили, что Киселев и Рапопорт будут заключены под стражу на два месяца с момента их задержания в России или экстрадиции из-за рубежа.

Киселев и Рапопорт подозреваются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Киселева Владимир Панкратов в разговоре с «Коммерсантом» («Ъ») заявил, что планирует обжаловать решение суда.

Следствие считает, что обвиняемые вместе с сообщниками использовали свое служебное положение «из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для себя и иных лиц». Действуя в составе организованной группы, они совершали финансовые операции с аффилированными юридическими лицами, что позволило им «осуществить растрату» средств, инвестированных в уставный капитал «Роснано».

В деле о хищении средств «Роснано» замешаны не только Киселев и Рапопорт, но также экс-президент банка «Пересвет» Александр Швец и экс-директор дочки «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко, уточнял «Ъ». По информации газеты, сумма растраты составляет порядка 1,676 млрд рулей.

В апреле глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказывал, что Следственный департамент МВД предъявил обвинения по уголовному делу о хищении средств из «Роснано» всем четырем фигурантам: Киселеву, Рапопорт, Швецу и Дьяченко.

Депутат со ссылкой на материалы дела сообщил, что вывода средств из «Роснано» в 2012—2015 годах использовалась схема с участием ряда подконтрольных компаний. В частности для этого в 2012 году создали кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited, который в равных долях принадлежал «Роснано» и банку «Пересвет».

«Затем фонд «накачали» деньгами, перечислили их в «Пересвет», вывели по фиктивным договорам займов и присвоили», — утверждал Хинштейн.

По его словам, следователи смогли очно предъявить обвинение только Дьяченко, поскольку только он находился в России. Остальные фигуранты дела скрылись за рубежом, отмечал депутат. Также он рассказал, что Дьяченко поместили под домашний арест, но при этом он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

«Ъ» пишет, что заочный арест Киселева и Рапопорт понадобился следствию для организации их международного розыска по линии Интерпола. При этом газета называет этот процесс «формальностью».

Также сообщается, что материалы дела Дьяченко уже поступили для рассмотрения в Пресненский районный суд Москвы, но дата слушаний пока не определена.

В марте управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов рассказывал, что корпорация не может покрыть свои долги, поэтому договаривается с банками об их погашении с дисконтом в 30%. Также он отмечал, что корпорация продолжает совместно с силовыми структурами вести работу по широкому кругу лиц, которые должны быть привлечены к ответственности за денежные махинации в компании.