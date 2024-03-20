«Роснано» не может покрыть свои долги, поэтому корпорация договаривается с банками об их погашении с дисконтом в 30%, рассказал в интервью «Ведомостям» ее управляющий финансовый директор Владислав Юнусов. RTVI собрал главное о ситуации в госкорпорации после ухода ее бывшего руководителя Анатолия Чубайса.

О кредиторах и многомиллиардных долгах

Компания досталась новым владельцам с огромными долгами. На начало 2021 года задолженность по кредитам и облигациям составляла 148 млрд руб., сейчас долг оценивается в 69 млрд руб., из которых 62 млрд обеспечены госгарантиями. Среди главных кредиторов — Совкомбанк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», акционерный банк «Россия» и «Ак барс» и владельцы облигаций, среди которых есть те же банки.

Об экономии и продаже активов

Покрыть часть долгов удалось за счет продажи активов. За 2021—2023 гг. поступления от выхода “Роснано” из портфельных компаний составили 74 млрд руб. Из крупнейших — «Хевел», Фонд развития ветроэнергетики и «Вириал», на которые пришлось 20 млрд из общих доходов.

Сейчас “Роснано” сильно ужало траты. “Только на операционных расходах мы сэкономили примерно 7 млрд руб. за три года. Сейчас в штате работает около 80 человек, на конец 2020 г. численность превышала 200 сотрудников. Где было возможно, мы сразу отменили долгосрочные системы мотивации, коих было огромное количество. Если вы в прошлом бывали в офисе «Роснано», возможно, вы вспомните, что компания занимала почти все здание. Теперь это один этаж, больше половины нашего офиса — бывший музей”, — рассказал Юнусов.

О претензиях к бывшим менеджерам

“Менеджмент «Роснано» и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за недобросовестные и незаконные решения. Кроме того, в прошлых сделках нередко были задействованы различные аффилированные структуры, в том числе зарубежные. Их менеджмент также мог принимать участие в действиях, которые привели к необоснованным потерям для «Роснано», вплоть до хищений”, — рассказал Юнусов.

Сейчас корпорация совместно с силовыми структурами ведет работу по довольно широкому кругу лиц, которые могут быть привлечены к ответственности. “С точки зрения усилий, которые вкладываются в эту работу, и реально возвращенных средств баланс складывается в нужную сторону. В прошлом году по взысканию ущерба нам были перечислены сотни миллионов рублей”, — уточнил он.

О дисконте по долгам перед банками

“Сейчас настал момент, когда для обслуживания долга своих ресурсов уже не хватает даже с учетом тех средств, которые нам удастся взыскать по суду, и активов, которые еще теоретически можно было бы реализовать. Мы хотим заключить с кредиторами сделку”, — рассказал Юнусов.

Сейчас к переговорам с банкам подключились коллеги из федеральных органов исполнительной власти. По мнению Юсупова, это может помочь договориться.

“Мы пытаемся выстроить сделку таким образом, чтобы это было выгодно всем сторонам. Формула простая — единовременное погашение обеспеченных гарантиями обязательств с дисконтом 30%, обслуживание остального долга мы берем на себя”, — уточнил он.

По подсчетам Юнусова, с каждого выданного “Роснано” рубля банки заработали 30 коп. — именно отсюда и взялась цифра 30%.

“С самого начала к банкам возникает вопрос — на что, вообще говоря, был расчет? «Роснано» — это же венчурная компания. Кредитовать венчурные фонды для банков — это крайне нетипичное поведение. Потом была история со сменой учетной политики, которая позволила выдать кредиты еще на десятки миллиардов рублей. Хочется задать вопрос: как проходили кредитные комитеты? Почему, досконально зная финансовое состояние компании, банки продолжили ее кредитовать?” — задался вопросом он.

Формула с дисконтом в 30% кажется ему более чем справедливой — с учетом уже выплаченных 150 млрд процентов и купонов.

О проблемах с “планшетами Чубайса”

Юнусов рассказал о сложностях с продажей компании-разработчика “планшетов Чубайса” — Plastic Logic. Экс-глава “Роснано” обещал сделать гибкий планшет для российских школьников, но проект провалился: планшеты не пошли в массовое производство.

“У этой компании «дочка» и производство организованы в другой стране. Мы пытаемся этот актив продать, при этом выясняется, что у нас не хватает прав, чтобы выставить его на продажу, поскольку было заключено специальное акционерное соглашение, которое требует согласия на сделку миноритариев. Если у вас миноритарии за рубежом — при этом не всегда понятно, как их искать, а те, кого удалось найти, требуют дополнительного вознаграждения за свое согласие, — процесс сильно усложняется”, — рассказал Юнусов.

О главной ошибке и будущем “Роснано”

Если отвлечься от разного рода злоупотреблений, которые были допущены в «Роснано», то главный вывод — не стоит финансировать венчурный фонд банковскими кредитами, рассказал Юнусов. Но он не согласен с мнением о том, что “«Роснано» — это потемкинская деревня”.

“Я бы сказал, что сейчас это такой поджарый боксер, который когда-то упал, пошел по неправильному пути, но потом все же собрался, находится в отличной форме, но прошлое мешает ему выйти на бой за чемпионский титул. Поэтому нам бы еще с банками договориться не на ринге, а за столом переговоров — и тогда вообще все будет отлично”, — резюмировал Юнусов.

Бюджетные деньги на реализацию своего инвестиционного мандата нам не нужны, уточнил он, сейчас операционно компания самодостаточна.