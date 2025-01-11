Примерный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд рублей, возбуждены уголовные дела на сумму свыше 43 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал топ-менеджер госкорпорации Евгений Фролов.

Он также отметил, что организация завершает «антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании».

Сейчас, продолжил Фролов, фигурантам дел, в числе которых сотрудники, члены органов управления и госслужащие, предъявлены или готовятся обвинения. Те, кто скрылся за рубежом, объявлены в международный розыск.

Собеседник агентства отметил, что аудит выявил «факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости, лоббирования искусственных рынков сбыта и выведения центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста».

При этом Фролов подчеркнул, что аудит еще не завершен.

О деле против представителей руководства «Роснано»

10 января в международный розыск были объявлены бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, им заочно предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Заочно их арестовали еще в августе 2024 года.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, растратили инвестированные в уставной капитал госкорпорации средства.

Киселев пришел в «Роснано» в 2008 году и проработал в ней до 2019-го, занимая пост замглавы правления. Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал» (зарегистрирована в Швейцарии).

В апреле 2024 года Александр Хинштейн (на тот момент депутат Госдумы) заявил, что следователи МВД предъявили обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей.

Следователи, по его словам, считали, что эти деньги похитили Киселев (Хинштейн назвал его «правой рукой» экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса), Рапопорт, бывший руководитель Nanoenergo Fund Limited («дочки» «Роснано») Олег Дьяченко и экс-глава правления банка «Пересвет» Александр Швец.

Очно обвинение было предъявлено только Дьяченко, писал «Коммерсантъ». Он признал вину и сотрудничал со следствием.

Согласно материалам дела, на которые ссылался Хинштейн, средства «Роснано» в 2012—2015 годах выводились через специально созданный кипрский фонд компании Nanoenergo Fund Limited, половина которой принадлежит банку «Пересвет».

«Ъ» отмечал, что Швеца также разыскивают по другому делу о мошенничестве после его увольнения из «Пересвета» в конце 2016 года. В материале газеты допускалось, что скрывающихся фигурантов дел могут не привлечь к ответственности из-за срока давности, которые по статьям о растрате или хищении вверенных средств или особо крупном мошенничестве составляет десять лет.

В том числе из-за этого, отмечало издание, ранее не были привлечены к ответственности экс-глава «Роснано» Леонид Меламед, бывший финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров и бывший управляющий директор по инвестициям Андрей Горьков.

В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. При этом фамилия самого Чубайса в деле не называется, организатором указано «неустановленное лицо из числа руководителей “Роснано”».

Дела против лиц и компаний, связанных с «Роснано»

В августе 2024 года был арестован гендиректор компании «Пластик лоджик» (производитель «гибких» дисплеев) Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». По данным ФСБ, фирма Галкина при создании российского планшета похитила около 13 млрд рублей.

Кроме того, директор управляющей компании «Роснано» Наиль Губаев стал фигурантом дела о хищении 180 млн рублей. 5 июня 2024 года Гагаринский райсуд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, оштрафовал на 900 тыс. рублей, а также взыскал в пользу потерпевшего (компании АО «Элвис-НеоТек») компенсацию в размере более 179 млн рублей.

В 2023 году к семи годам лишения свободы приговорили руководителя входившей в «Роснано» компании ООО «НТфарма» Валерия Главацкого, его признали виновным в растрате 424 млн рублей.