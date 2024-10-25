Борис Галкин — бывший гендиректор учрежденной «Роснано» компании «Пластик Лоджик» — причастен к хищению более 13 млрд рублей, установила ФСБ. Средства были выделены на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, которые СМИ прозвали «планшетами Чубайса».

«Роснано» учредила «Пластик Лоджик» в 2010 году. По данным ФСБ, в последующие десять лет бывшие топ-менеджеры «Роснано» перечислили на счета «Пластик Лоджик» средства из бюджета России на реализацию проекта, хотя у компании не было производственных мощностей и квалифицированного персонала.

В результате планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску инновационной продукции реализованы не были, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Выделенные средства были выведены под иностранные юрисдикции, утверждает следствие.

Галкин с 2020 года скрывался за рубежом. Как отмечает «Коммерсантъ», в 2023 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позднее разбирательство переквалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Потерпевшей стороной признали «Роснано», указывает издание.

В июне 2024 года Галкина арестовали при въезде в Россию, указывает ФСБ. Источники «Коммерсанта» утверждают, что Галкин сам приехал в отделение полиции по просьбе оперативников. Защита экс-гендиректора «Пластик Лоджик» утверждала, что в деле нет никаких доказательств его причастности к растрате. Адвокат настаивал на домашнем аресте.

«Планшеты Чубайса»

Компания «Пластик Лоджик» была создана в рамках совместного проекта «Роснано» и британской Plastic Logic по строительству в Зеленограде завода для производства гибких дисплеев. В 2010-2012 годах «Роснано» инвестировало в проект 7,1 млрд рублей и получило 43,84% в капитале Plastic Logic.

В 2011 году возглавлявший «Роснано» Анатолий Чубайс презентовал Владимиру Путину, который тогда занимал пост премьер-министра, гибкую электронную книгу на пластиковой основе, назвав ее планшетом. В числе преимуществ устройства назывались небольшой вес и ударопрочность. Чубайс утверждал, что гаджет сможет «заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам».

Однако проект реализовать не удалось. В 2014 году Счетная палата по итогам проверки «Пластик лоджик» сообщила, что технологии для производства гибких дисплеев не были закуплены, а завод в Зеленограде так и не построен.

Чубайс признал, что создать «конкурентный по цене планшет для школ» не получилось, но отметил, что проект не закрывается. В 2016 году «Роснано» пыталось возродить проект по выпуску гибких дисплеев и вело переговоры с китайскими инвесторами. В 2020 году Чубайс заявил, что венчурный бизнес «невозможен без провалов».

По итогам 2022 года чистый убыток компании «Пластик Лоджик» составил 702,4 млн рублей. В марте 2023 года «Роснано» через суд взыскало с компании 700 тыс. рублей. В начале февраля 2024 года «Роснано» заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве «Пластик Лоджик».