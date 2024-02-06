Госкорпорация «Роснано» намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве компании «Пластик Лоджик», разработавшей проект гибких дисплеев. Об этом говорится в сообщении «Роснано» на «Федресурсе» (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности субъектов экономики).

Процедура банкротства «Пластик Лоджик» инициирована в связи с тем, что «Роснано» завершило «оценку перспектив восстановления платежеспособности компании», сообщили «Интерфаксу» в госкорпорации. Оценка проводилась для возврата первоначальных инвестиций. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — сообщили в «Роснано».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в «Роснано» идут «нелегкие процессы», но связанные с компанией вопросы относятся к прерогативе правительства, а не Кремля.

«Это не совсем прерогатива администрации президента и Кремля — заниматься компанией. Вы знаете, там нелегкие процессы идут. Процессы, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами. Поэтому, опять же, корпоративные процессы — это больше прерогатива правительства», — цитирует Пескова РИА Новости.

После начала военной операции бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс уехал из России. Летом 2023 года он опубликовал статью как «независимый исследователь» из Глазго (Шотландия). Президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и перешел на «нелегальное положение» в Израиле. По словам Путина, ему показали фотографии из интернета, где Чубайс якобы уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич. Путин не исключил, что Чубайс опасается уголовного преследования из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». РБК писал, что в 2022 году глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за годы, когда ею руководил Чубайс.

«Планшеты Чубайса»

Компания «Пластик Лоджик» была создана в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской Plastic Logic по строительству в Зеленограде завода для производства гибких дисплеев. В 2010-2012 годах «Роснано» инвестировало в проект 7,1 млрд рублей и получило 43,84% в капитале Plastic Logic.

В 2011 году Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину, который тогда занимал пост премьер-министра России, гибкую электронную книгу на пластиковой основе, назвав ее планшетом. В числе преимуществ устройства назывались небольшой вес и ударопрочность. Ожидалось, что разработка заменит школьные учебники, но проект провалился.

Проверка Счетной палаты в 2014 году показала, что технологии для производства гибких дисплеев не были закуплены, а завод в Зеленограде так и не построен.

Чубайс признал, что создать «конкурентный по цене планшет для школ» не получилось, но отметил, что проект не закрывается. В 2016 году «Роснано» пыталось возродить проект по выпуску гибких дисплеев и вело переговоры с китайскими инвесторами.

В 2020 году Чубайс заявил, что венчурный бизнес «невозможен без провалов».

«У нас были провалы оглушительного масштаба. Просто оглушительного. Планшет Чубайса. Но если говорить всерьез, я считаю, что планшет вовсе не был провалом. Был прототип, но мы не стали строить завод. Не потратили деньги», ― сказал он.

По итогам 2022 года чистый убыток компании «Пластик Лоджик» составил 702,4 млн рублей. В марте 2023 года «Роснано» через суд взыскало с компании 700 тыс. рублей.