«Роснано» сообщило о закрытии долгов и увеличении выручки более чем вчетверо. Как передает «Интерфакс», по итогам 9 месяцев 2024 года «Роснано» получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,98 млрд рублей против убытка в 3 млрд рублей годом ранее.

Выручка «Роснано» за 9 месяцев составила 7,98 млрд рублей — в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сказано в бухотчетности компании.

Валовая прибыль составила 3 млрд рублей (против убытка в размере 2,6 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года), прибыль от продаж — 1,9 млрд рублей (против убытка в 4,1 млрд рублей за тот же период 2023-го).

«Положительная динамика обеспечена кратным ростом выручки и рентабельности на фоне оптимизации операционных расходов на 22% и полного дисконтированного погашения долгов», — сообщили в «Роснано».

Управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов сообщил, что группа «сохранила центры компетенций, продолжает их консолидацию и отраслевую интеграцию».

«Развиваются новые отраслевые заделы в химии и материалах, природопользовании, логистике и безопасности. Финансирование индустриального цикла осуществляется за счет собственных средств и взысканий», — отметил он.

В беседе с «Интерфаксом» Юнусов рассказал, что компания ведет переговоры о передаче ей в управление новых бизнесов стоимостью до 100 млрд рублей.

С 2008 по 2020 год «Роснано» возглавлял Анатолий Чубайс, который покинул Россию вскоре после начала военных действий на Украине в 2022 году. Президент России Владимир Путин говорил, что деятельность во главе «Роснано» Чубайсу не удалась, и допускал, что тот «удрал» из страны именно из-за «огромной» финансовой дыры в «Роснано».