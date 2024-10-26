Общий ущерб по бывшим проектам «Роснано», которые были проинвестированы до 2020 года, превышает 40 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство уточнило, что по этим проектам уже возбуждены уголовные дела. По словам собеседника ТАСС, продолжается «ревизия проектов на предмет определения ущерба» — выявляются факты возможных злоупотреблений в ходе реализации ряда инвестиционных проектов, данные об этом направляют в правоохранительные органы.

Накануне, 25 октября, ФСБ обвинила учрежденную «Роснано» компанию «Пластик Лоджик» в хищении 13 млрд рулей при создании устройств на основе так называемой гибкой электроники, которые СМИ прозвали «планшетами Чубайса».

В 2011 году возглавлявший «Роснано» Анатолий Чубайс презентовал Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, которые, по его словам, способен заменить «весь комплект учебников по всем дисциплинам». Однако проект реализовать не удалось. Проверка Счетной палаты в 2014 году установила, что «Пластик Лоджик» не закупила технологии для производства гибких дисплеев, также не был построен обещанный завод в Зеленограде.

ФСБ уточнила, что у «Пластик Лоджик» не было производственных мощностей и квалифицированного персонала, тем не менее в период с 2010 по 2020 год бывшие топ-менеджеры «Роснано» перечислили на счета компании бюджетные средства в размере 13 млрд рублей, которые затем вывели «под иностранные юрисдикции».

В августе 2024 года в Москве арестовали экс-главу Пластик лоджик» Бориса Галкина, который с 2020 года скрывался за рубежом. «Коммерсантъ» отмечал, что в 2023 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позднее разбирательство переквалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Потерпевшей стороной признали «Роснано», указывает издание.

РИА Новости пишет, что все денежные средства Галкина арестованы, в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну.