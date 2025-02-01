В рамках уголовного дела о хищениях в госкорпорации «Роснано» арестованы еще трое фигурантов. Под стражу отправлен экс-зампред правления и исполнительный директор Борис Подольский, а также двое бывших высокопоставленных сотрудников финансового дивизиона ГК — экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова и бывший заместитель исполнительного директора и директора по финансам Артур Галстян.

Решения об избрании меры пресечения всем троим фигурантам по ходатайству следствия принимал Мещанский районный суд Москвы. Подольский арестован на 1 месяц и 28 суток. Просьба защиты отправить его под домашний арест или запретить определенные действия была отклонена судьей.

Бывшему топ-менеджеру «Роснано» вменяют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвинения по той же статье предъявлены и двум другим арестованным — Касенковой и Галстяну. В их отношении суд принял аналогичное решение — об аресте на 1 месяц и 28 суток. Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщил, что все трое фигурантов на допросах признали свою причастность к внесению изменений в бухгалтерскую отчетность, но при этом отрицали противозаконный характер этих действий.

Подольский, Галстян и Касенкова были почти одновременно задержаны сотрудниками МВД и ФСБ в Москве и Московской области по обвинению в нецелевом расходовании более 43 млрд рублей, их доставили в Следственный департамент МВД и допрашивали до поздней ночи, а потом задержали на двое суток. На момент задержания Касенкова продолжала работать в «Роснано» в должности начальника отдела, а Подольский официально являлся безработным.

Следствие считает, что в 2017 году Подольский, Галстян и Касенкова «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств» ради сокрытия «неудовлетворительных результатов экономической деятельности» компании и передали единственному акционеру «Роснано» — государству — «искаженные данные отчетности» и основанные на них «недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении» госкорпорации.

Эти незаконные действия, как полагают следователи, позволили компании не потерять ранее полученные ею госгарантии и вдобавок привлечь дополнительное бюджетное финансирование на 2022-2024 годы — в объеме, превысившем 43 млрд рублей.

Кроме того, бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Московский суд заочно арестовал обоих еще в августе 2024 года.

В апреле Александр Хинштейн, возглавлявший комитет Госдумы по информполитике, заявил, что МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. По его словам, по делу помимо Киселева и Рапопорт проходят экс-глава «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Следствие утверждает, что деньги из «Роснано» вывели по сложной схеме через специально созданный кипрский фонд.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, при котором происходили ставшие поводом для возбуждения уголовных дел события, не имеет никакого процессуального статуса ни в одном из расследований. Осенью 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал экстрадировать его в Россию.

Недавно депутаты ГД Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следком с просьбой проверить Чубайса на преступления, а Генпрокуратуру попросили предоставить информацию о возбужденных в отношении него уголовных делах. Картаполов заявил RTVI, что деятельность экс-главы «Роснано» могла подорвать финансовые возможности России, в результате чего страна недосчиталась денег, которые «были бы очень нужны в зоне специальной военной операции».