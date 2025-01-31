Замруководителя ООО «УК «Роснано» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в МВД.

«По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «РОСНАНО»», — сказано в пресс-релиз ведомства.

По данным МВД, это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

«В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей», — добавили в МВД.

О задержании в Москве бывших заместителей экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса накануне писали ТАСС, РБК и РЕН ТВ.

По данным «Интерфакса», дело о финансовых махинациях в «Роснано» расследуется несколько лет, несколько фигурантов уже находятся под стражей, другие объявлены в розыск.

В начале января двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере. Они были заочно арестованы в августе 2024 года. По версии следствия, обвиняемые растратили инвестированные в уставной капитал «Роснано».

Также в хищениях подозреваются экс-директор дочерней компании «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и экс-предправления банка «Пересвет» Александр Швец.

В конце января бывшему управляющему директору по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Андрею Кушнареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его арестовали в сентябре 2024 года. Суть обвинения неизвестна.