Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал запретить въезд в Россию премьер-министру Армении Николу Пашиняну, передает корреспондент RTVI.

Зюганов заявил на пленарном заседании Госдумы, что «никогда после войны не было такого интенсивного покушения на нашу победу, нашу волю и нашу совесть, которое обрушилось накануне этого праздника [9 мая]».

«Все мог представить, кроме того, что из Еревана зазвучат голоса с угрозой обстреливать Красную площадь. Этот недоношенный, не поймешь, кто он, даже выступает с призывом расстреливать тех, кто находится на Красной площади, не сообразуясь ни с чем», — сказал Зюганов.

По словам коммуниста, его «не удивило», что президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Армению «облизывали и обнимали натовцы».

«Но если вы начнете бояться того, кто из себя ничего не представляет как политик, если вы не в состоянии обуздать трех руководителей Франции, Германии и Англии, у которых личный авторитет меньше 20%, тогда возникает вопрос: почему они позволяют это в Ереване и почему Пашиняна принимают в Москве? Я настаиваю на том, чтобы больше этот деятель, как бы за него ни проголосовали, больше не появлялся в нашей столице», — заявил Зюганов.

Как подчеркнул лидер КПРФ, «большего унижения и оскорбления», чем Пашинян «нанес всем нам» накануне Дня Победы, «трудно себе представить».

Выступление Зеленского в Ереване и реакция России

4 и 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый в истории саммит Армения ― ЕС. Республику посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры Испании, Словакии, Польши, Норвегии, Финляндии, Канады, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая перед европейскими лидерами, Зеленский упомянул решение российских властей провести парад Победы в Москве 9 мая без военной техники и допустил, что над Красной площадью могут пролететь украинские беспилотники.

Пашинян в рамках саммита провел с Зеленским личную встречу. Разговор между политиками велся на английском языке.

После высказываний президента Украины в Ереване МИД России вызвал посла Армении Гургена Арсеняна, заявив ему «о категорической неприемлемости» предоставления Зеленскому трибуны «для озвучивания террористических угроз в адрес России».

По словам дипломатического источника РИА Новости, разговор с Арсеняном был «крайне жестким».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит ЕС в Армении «политическим шоу» и попыткой «подтянуть» республику «к чуждым для нее агрессивным евроатлантическим стандартам и механизмам».

Комментируя выступление Зеленского, Захарова выразила мнение, что его приезд в Ереван «не ошибка», а «настоящий подарок — показать армянскому народу брюссельского „выкормыша“, который стал воплощением того, что ЕС делает с „молодыми демократиями“».

Дипломат добавила, что руководство Армении обещало не совершать никаких шагов против России, но предприняло действия, способные «серьезно осложнить» двусторонние отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 мая заявил, что Москва ждет разъяснений от армянских властей в связи с высказываниями Зеленского. В Кремле подчеркнули, что проводить евросаммит в Ереване — суверенное право Армении, но предоставлять площадку для антироссийских заявлений «ненормально».

Пашинян, в свою очередь, отказался подвергать цензуре заявление Зеленского и реагировать на него. Премьер добавил, что президент России Владимир Путин в его присутствии делал заявления в адрес разных стран. «Но я не помню, чтобы Россия ожидала от меня реакции на эти заявления», — сказал Пашинян.

Он назвал Армению «маленькой страной со своими собственными маленькими интересами», которая не считает необходимым «выскакивать и делать заявления по глобальным вопросам».