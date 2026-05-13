Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал запретить въезд в Россию премьер-министру Армении Николу Пашиняну, передает корреспондент RTVI.
Зюганов заявил на пленарном заседании Госдумы, что «никогда после войны не было такого интенсивного покушения на нашу победу, нашу волю и нашу совесть, которое обрушилось накануне этого праздника [9 мая]».
«Все мог представить, кроме того, что из Еревана зазвучат голоса с угрозой обстреливать Красную площадь. Этот недоношенный, не поймешь, кто он, даже выступает с призывом расстреливать тех, кто находится на Красной площади, не сообразуясь ни с чем», — сказал Зюганов.
По словам коммуниста, его «не удивило», что президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Армению «облизывали и обнимали натовцы».
«Но если вы начнете бояться того, кто из себя ничего не представляет как политик, если вы не в состоянии обуздать трех руководителей Франции, Германии и Англии, у которых личный авторитет меньше 20%, тогда возникает вопрос: почему они позволяют это в Ереване и почему Пашиняна принимают в Москве? Я настаиваю на том, чтобы больше этот деятель, как бы за него ни проголосовали, больше не появлялся в нашей столице», — заявил Зюганов.
Как подчеркнул лидер КПРФ, «большего унижения и оскорбления», чем Пашинян «нанес всем нам» накануне Дня Победы, «трудно себе представить».
Выступление Зеленского в Ереване и реакция России
4 и 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый в истории саммит Армения ― ЕС. Республику посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры Испании, Словакии, Польши, Норвегии, Финляндии, Канады, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.
Выступая перед европейскими лидерами, Зеленский упомянул решение российских властей провести парад Победы в Москве 9 мая без военной техники и допустил, что над Красной площадью могут пролететь украинские беспилотники.
Пашинян в рамках саммита провел с Зеленским личную встречу. Разговор между политиками велся на английском языке.
После высказываний президента Украины в Ереване МИД России вызвал посла Армении Гургена Арсеняна, заявив ему «о категорической неприемлемости» предоставления Зеленскому трибуны «для озвучивания террористических угроз в адрес России».
По словам дипломатического источника РИА Новости, разговор с Арсеняном был «крайне жестким».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит ЕС в Армении «политическим шоу» и попыткой «подтянуть» республику «к чуждым для нее агрессивным евроатлантическим стандартам и механизмам».
Комментируя выступление Зеленского, Захарова выразила мнение, что его приезд в Ереван «не ошибка», а «настоящий подарок — показать армянскому народу брюссельского „выкормыша“, который стал воплощением того, что ЕС делает с „молодыми демократиями“».
Дипломат добавила, что руководство Армении обещало не совершать никаких шагов против России, но предприняло действия, способные «серьезно осложнить» двусторонние отношения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 мая заявил, что Москва ждет разъяснений от армянских властей в связи с высказываниями Зеленского. В Кремле подчеркнули, что проводить евросаммит в Ереване — суверенное право Армении, но предоставлять площадку для антироссийских заявлений «ненормально».
Пашинян, в свою очередь, отказался подвергать цензуре заявление Зеленского и реагировать на него. Премьер добавил, что президент России Владимир Путин в его присутствии делал заявления в адрес разных стран. «Но я не помню, чтобы Россия ожидала от меня реакции на эти заявления», — сказал Пашинян.
Он назвал Армению «маленькой страной со своими собственными маленькими интересами», которая не считает необходимым «выскакивать и делать заявления по глобальным вопросам».
7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. 8 мая в республике официально началась предвыборная кампания.
Среди участников выборов — партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, а также блоки «Армения» («Айастан») во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном.
Блок «Сильная Армения» был учрежден российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном, который находится в Армении под домашним арестом по обвинению в призывах к насильственному захвату власти.