Россия ждет разъяснений от армянских властей в связи с антироссийскими высказываниями президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Армении — ЕС в Ереване. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сам по себе этот саммит Россия считает нормальным, а его организацию и проведение — суверенным правом армянской стороны.

«Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения — Евросоюз — это тоже абсолютно нормально», — отметил он.

При этом Москва считает неприемлемым, что в Ереване Зеленскому дали площадку для антироссийских высказываний. «Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», — заявил Песков.

Он добавил, что России непонятно, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не попытался уравновесить эти заявления своей позицией. «Вот это пока мы не можем объяснить. <…> Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, для РФ главное, чтобы Армения не занимала антироссийскую позицию.

4 мая, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, Зеленский заявил, что украинские дроны могут полететь в сторону Москвы в День Победы.

После этого МИД России вызвал посла Армении. Как заявили в ведомстве, украинский президент использовал армянскую площадку «для озвучивания террористических угроз в адрес Москвы».

Официальный представитель МИД Мария Захарова 7 мая также заявила, что Москва расценивает итоги саммита Армения — ЕС как попытку втянуть Ереван в антироссийскую линию Брюсселя. По ее словам, такой курс армянских властей может привести к политическим и экономическим последствиям для Армении.