Президент России Владимир Путин встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс» 5 июня.

«Да, встречался, хорошая была беседа», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

На уточняющий вопрос, обсуждались ли в ходе встречи перспективы переговоров между Россией и ЕС, Ушаков ответил: «Не знаю, беседа была тет-а-тет».

Других подробностей встречи помощник президента не привел.

2 июня ntv сообщил, что Шрёдер был замечен в Москве. Корреспондент немецкого телеканала Райнер Мунц рассказал, что видел 82-летнего политика в пятизвездочном отеле «Балчуг Кемпински».

Путин называл Шрёдера предпочтительным посредником в диалоге между Россией и Европой по урегулированию конфликта на Украине.

«Важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять», — сказал глава государства на встрече с иностранными журналистами на полях ПМЭФ 4 июня.

Российский лидер напомнил, что Шрёдер участвовал в различных российско-германских инфраструктурных проектах, в том числе в строительстве трубопровода «Северный поток». «Он — не друг Путина, он, прежде всего, немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать», — отметил президент.

Путин также задался вопросом, кто, кроме Шрёдера, мог бы выступать в качестве посредника на переговорах РФ и Европы.

«Одно дело принимать участие в переговорах, а другое — быть посредником. Но каким же посредником может быть ЕС, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас военный конфликт? Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. <…> Люди, которые хотели бы выступать в качестве посредников — это должны быть люди, которым могут доверять обе договаривающиеся стороны», — пояснил глава государства.

По его словам, Россия не отказывается от контактов с представителями Евросоюза, «достаточно снять трубку, позвонить, приехать».

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность того, что Шрёдер будет представлять ЕС на переговорах с Россией. Позднее предложение Путина также отклонили в правительстве Германии.