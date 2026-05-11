Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас назвала «очень циничными» призывы президента России Владимира Путина к прекращению огня с Украиной и отвергла возможность участия экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах по урегулированию конфликта в качестве представителя ЕС.

По словам Каллас, Путин предложил сделать паузу в боевых действиях на 9 мая лишь для того, чтобы «защитить свои парады, одновременно продолжая атаки на жителей Украины».

Глава евродипломатии также категорически отвергла идею назначить Шредера представителем ЕС на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Если мы предоставим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно. Шредер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы именно он занимал эту должность и фактически сидел по обе стороны стола переговоров», — заявила она.

Каллас также спрогнозировала «масштабные попытки» России расширить свое влияние в Европе.

«Наши противники не дремлют, они хотят усилить свои позиции. Мы уже видим это в спортивных организациях, где россиянам позволяют соревноваться как ни в чем не бывало, и на Венецианской биеннале, где они ведут себя так, будто ничего не произошло. Нам тоже нужно быть бдительными», — призвала она европейцев.

Позицию Каллас, которая ранее занимала пост премьер-министра Эстонии, поддержал глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна.

«Герхард Шредер — это идея Путина. Он не будет представлять Европу», — заявил дипломат.

Немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум добавил, что Шредер «не всегда демонстрировал способность выступать в качестве нейтрального и честного посредника», поскольку якобы находится под «сильным влиянием» российского лидера, и это помешает воспринимать его как «объективного переговорщика».

На пресс-конференции после парада Победы в Москве Путин заявил, что боевые действия на Украине подходят к концу, и назвал Шредера оптимальным кандидатом на роль представителя ЕС в переговорах по урегулированию этого конфликта.

Бывший канцлер ФРГ после ухода из политики занимал ключевые посты в российских энергопроектах, включая газопроводы «Северный поток», и до 2022 года входил в состав совета директоров «Роснефти».