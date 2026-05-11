Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет на заседание Евразийского экономического союза в Астане из-за подготовки к избирательной кампании. Кроме того, он заявил, что не намерен цензурировать заявления президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

«Тогда я еще не знал, будет приглашение или нет, но заранее предупредил [президента РФ Владимира Путина] — из уважения. Также я сообщил, что не смогу принять участие и в мероприятиях 28 мая. Вчера я позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и также проинформировал его об этом», — рассказал армянский политик.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 28—29 мая в Астане. Армению на нем представит вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее Путин заявил, что Еревану рано или поздно придется определиться между ЕАЭС и Евросоюзом. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода», — сказал российский президент.

Комментируя эти слова, Пашинян отметил, что обсуждал этот вопрос с российским лидером и пока не видит оснований выносить его на повестку.

«Армения руководствуется межгосударственной логикой в межгосударственных отношениях. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС. И пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений. Я повторяю: пока не возникнет необходимость, мы не будем поднимать этот вопрос. Мы также проведем референдум, когда в этом будет объективная необходимость. Моя оценка такова, что объективной необходимости в этом просто нет», — заявил Пашинян.

При этом премьер не согласился с формулировкой о “разводе” между Москвой и Ереваном, добавив, что Армения проводит сбалансированную внешнюю политику и не ставит перед собой цели вредить интересам РФ. «У нас не было, нет и не будет цели наносить ущерб интересам России», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что Ереван также с большим уважением относится к Грузии, Молдове и Украине, назвав их «замечательными и дружественными» странами. «На Украине проживает около 500 тысяч армян — по крайней мере, так было в период СССР. Грузия — замечательная страна, которую я люблю», — сказал премьер.

Отдельно Пашинян прокомментировал слова Зеленского, прозвучавшие во время саммита ЕПС в армянской столице: тот заявил о возможном запуске БПЛА в сторону Москвы 9 мая.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что саммит ЕПС является многосторонней площадкой, а страна-хозяин не обязана реагировать на каждое высказывание участников. «Я не думаю, что как глава правительства принимающей страны я должен подвергать цензуре или обязательно отвечать на все», — заявил он.

По его словам, в его присутствии президент России тоже делал заявления о разных странах, но тогда от него никто не ждал публичной реакции.

Пашинян добавил, что Армения входит сразу в несколько международных объединений, но не претендует на вмешательство во все мировые процессы.

«Мы — маленькая страна со своими собственными маленькими интересами, и мы не всегда считаем необходимым выскакивать и делать заявления по глобальным вопросам», — сказал он.