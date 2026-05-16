Москва и Вашингтон ведут весьма интенсивные контакты, но с прогрессом по ключевым вопросам в отношениях двух стран есть проблемы. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Диалог между российской и американской сторонами имеет множество каналов, в том числе на уровне глав дипломатии, рассказал Рябков. Он отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждают «крупнейшие, важнейшие центровые вопросы», а частота контактов зависит, в частности, от того, «движемся мы вперед или нет». Прогресс в рамках диалога Рябков оценил словами «туго, трудно».

«Но есть и обратная зависимость: движение — это производная контактов. Есть баланс того и другого. Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга. Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», — отметил замминистра.

Рябков допустил возможность новых контактов Лаврова и Рубио, уточнив, что на сегодняшний день нет понимания, когда они состоятся. Он добавил, что, «когда возникает потребность, разговор есть».

Кроме того, Рябков заявил, что Россия возмущена уровнем «цинизма» США из-за ужесточения блокады Кубы и одновременной демонстрации ими некой готовности к диалогу с кубинскими властями. Он также обратил внимание, что Вашингтон выдвигает «все более далекоидущие и жесткие требования» к Гаване.

«Не наше дело, а дело наших кубинских союзников и друзей давать оценку тому, что реально происходит в этом диалоге, если его можно назвать диалогом», — отметил замглавы МИД.

Блокаду Кубы со стороны США Рябков расценил как «абсолютно противозаконную и неприемлемую». По его словам, речь идет о «циничном» проявлении доктрины Монро с нетерпимостью к «инакомыслию» во всем Западном полушарии. США на протяжении десятилетий пытаются помешать развитию республики, указал дипломат.

Россия, в свою очередь, солидарна с Кубой и не отказывается от «принципиальной линии» на ее поддержку, продолжил Рябков.

«Мы стоим плечом к плечу с Кубой», — подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что Россия осведомлена о поездке представителей ЦРУ на Кубу. «Мы в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и напрямую по всем аспектам происходящего с ними взаимодействуем. Так что для нас это не новость», — сказал Рябков.