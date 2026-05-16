Одна из старейших криптовалют с акцентом на конфиденциальность Zcash за последний месяц выросла в цене примерно на 50% и неожиданно стала объектом повышенного внимания трейдеров на фоне вялой динамики биткоина, заявили эксперты крипторынка изданию Business Insider (BI).

Эта монета, запущенная в 2016 году на основе протокола блокчейна Zcash, долгое время оставалась нишевым активом для узкого круга сторонников приватности, но к концу 2025 года пережила резкий всплеск интереса. Сейчас ее рыночный подъем заметно контрастирует с биткоином, который за тот же период прибавил лишь около 6% и по‑прежнему не может вырваться из затянувшейся фазы слабого роста.

Аналитики связывают текущий всплеск интереса к Zcash в том числе с тем, что на фоне общего усиления цифрового надзора инвесторы вновь обращаются к инструментам, где защита финансовой информации заложена в архитектуру сети, а не добавляется постфактум.

«Zcash важен тем, что остается одной из немногих крупных криптосетей, для которых финансовая приватность — базовое свойство, а не второстепенная опция», — подчеркивает генеральный директор AI‑ориентированной управляющей компании Zerostack Даниэл Рейс Фариа.

По его словам, по мере ужесточения контроля в традиционных финансах и публичных блокчейнах растет интерес к активам, которые позволяют сохранить конфиденциальность: Zcash привлекает не только спекулятивных участников крипторынка, но и институциональных инвесторов, поскольку технология защищенных транзакций скрывает детали переводов.

Ключевое отличие Zcash от биткоина — в возможности так называемых shielded‑транзакций, при которых данные об отправителе, получателе и сумме операции не раскрываются публично.

«Многие до сих пор ошибочно считают биткоин анонимным, хотя на самом деле он крайне прозрачен и легко отслеживается», — говорит Фариа, поясняя, что прозрачность основной сети BTC делает ее удобной для анализа, но не для тех, кто стремится к максимальной приватности.

На этом фоне для части игроков рынок приватных монет выглядит более перспективным, особенно по мере того как регуляторы расширяют инструменты мониторинга транзакций.

Резкий всплеск интереса к Zcash в криптосообществе многие связывают с одним коротким постом техпредпринимателя Навала Равиканта в X: он назвал эту криптовалюту «страховкой от биткоина». На момент публикации твита Zcash торговался примерно по $74 за монету, а потом стал стоить более $600 за токен.

Устойчивый интерес к Zcash поддержали и другие факторы — крупные вложения со стороны Multic Capital и Хейеса, запуск первого спотового Z ETF, а также накопление ZEC цифровой казначейской компанией Cypherpunk Technologies. Все это укрепило представление о том, что приватные монеты возвращаются в мейнстрим‑повестку.

На фоне растущего внимания институционалов и появления биржевых продуктов вокруг ZEC тема конфиденциальных активов постепенно выходит из маргинальной ниши. Общий нарратив, который вырисовывается на рынке, заключается в том, что в мире, где доминируют искусственный интеллект и продвинутые технологии анализа данных, усиливается тревога по поводу будущей устойчивости традиционной криптографии.

В январе аналитик Jefferies предупреждал, что развитие квантовых вычислений может в перспективе стать серьезной угрозой для безопасности биткоина. На этом фоне все больше пользователей задумываются о том, какие инструменты смогут сохранить приватность и устойчивость их цифровых активов в условиях возможного технологического сдвига.

Опасения вокруг сохранности данных подпитывают и резонансные истории об обходе защиты криптокошельков с помощью новых AI‑инструментов. В статье Business Insider приводится случай, когда человек, не имевший доступа к своему криптокошельку 11 лет, заявил, что сумел с помощью ИИ‑модели Claude от Anthropic перебрать 3,5 трлн паролей и восстановить доступ.

На этом фоне ZEC воспринимается как удобный тестовый полигон для тех, кто хочет уйти от полной прозрачности публичных блокчейнов, не отказываясь при этом от проверенной временем инфраструктуры.

«Приватные монеты получили больше внимания на фоне стремительного развития больших языковых моделей», — прокомментировала ситуацию директор по развитию цифровой инвестиционной компании RockawayX Сара Самантабхо.

По ее словам, люди делятся с нейрочатами гораздо «интимной и чувствительной» информацией, и со временем это неизбежно приводит к росту запросов на защиту данных.