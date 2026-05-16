Ношение охлаждающего жилета способствуют снижению веса. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Ноттингема и Лейденского университетского медицинского центра (LUMC) в Нидерландах, чью работу пересказывает издание The Guardian.

В центре внимания специалистов оказалась так называемая бурая жировая ткань, которая активируется под воздействием низких температур и начинает сжигать калории для выработки тепла.

Несмотря на популярность холодных обливаний и моржевания (зимнего плавания), научных данных о долгосрочном влиянии холода на организм до сих пор было крайне мало. Новое исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, восполняет этот пробел.

В эксперименте приняли участие 47 взрослых добровольцев с избыточным весом или ожирением. Половина из них вошли в контрольную группу, которая вела свой обычный образ жизни под наблюдением исследователей.

Второй половине выдали специальные жилеты и поясные обертывания со вставками, заполненными гелем. Эти приспособления участники надевали поверх тонкой футболки на два часа каждое утро, продолжая вести обычный образ жизни. Заряженные в морозильной камере гелевые пакеты поддерживали температуру на уровне +15ºС.

Всего через шесть недель у участников, использовавших охлаждающие устройства, проявилась отчетливая динамика: они потеряли в среднем 0,9 кг, причем потерянный вес почти полностью пришелся на жировые отложения.

В контрольной группе, напротив, вес не снизился, а в среднем даже вырос на 0,6 килограмма.

Ведущий автор исследования — доктор Мариэтте Бон из LUMC — подчеркивает, что это одна из первых работ, изучающих эффект длительного воздействия холода на людей с лишним весом. По ее словам, охлаждающие жилеты можно использовать дома без специального наблюдения, что делает этот метод простым и недорогим дополнением к традиционным стратегиям похудения — здоровому питанию и физической активности.

Соавтор исследования — профессор Хелен Бадж из Университета Ноттингема — объясняет механизм похудения с помощью холода: ежедневное охлаждение «пробуждает» бурый жир, который в ответ использует запасы обычного жира для обогрева тела.

Более того, есть основания полагать, что регулярная «тренировка» бурого жира холодом благотворно влияет на липидный профиль, уровень глюкозы и воспалительные процессы в организме — а это, в свою очередь, служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

В параллельном исследовании участвуют 34 женщины из Нидерландов, чтобы выяснить, способствуют ли похудению ежедневные холодные души. Половина из них каждое утро проводит по 90 секунд под холодным душем. Ученые предполагают, что эффект будет схожим.

Однако профессор Бадж предостерегает: такое купание — не прямой аналог охлаждающего жилета, поскольку здесь добавляется фактор температурного шока от погружения в водоем, создающего дополнительную нагрузку на организм.

Доктор Бон добавила, что охлаждающий жилет предполагает более долгий период воздействия, тогда как холодный душ — краткое, но интенсивное по температуре воздействие.