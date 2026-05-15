Турция предложила НАТО построить трубопровод в Румынию через Болгарию стоимостью $1,2 млрд для военных нужд альянса на восточном фланге Европы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, инициатива родилась в рамках более масштабных усилий НАТО по расширению сети подземных трубопроводов военного назначения, изначально построенных для снабжения союзных войск во время войны. Сейчас эта система «времен холодной войны» доходит только до Германии.

Общая стоимость проекта оценивается в $1,2 млрд. Трубопровод будет предназначен сугубо для военных нужд — он должен помочь странам восточного крыла НАТО покрывать потребности в топливе для техники и авиации в случае кризиса или конфликта.

С одной стороны, по словам источников, этот проект будет стоить в пять раз дороже, чем альтернативные предложенные НАТО варианты, включая маршруты через Грецию или западнее Румынии. Однако, пояснили собеседники агентства, турецкий трубопровод оправдает свою высокую стоимость, поскольку станет менее уязвимым по сравнению с другими, зависящими от морских перевозок.

Предложение Турции прозвучало в преддверии июльского саммита альянса, который она будет принимать. По данным Bloomberg, именно на этой встрече тема укрепления военно-логистической инфраструктуры на востоке может получить новый импульс.

Турецкая сторона якобы уже не просто обсуждает идею в теории, а предлагает конкретный трансграничный маршрут с четкими параметрами стоимости. В случае одобрения проект станет одним из крупнейших инфраструктурных начинаний альянса в регионе за последние годы.

При этом источники Bloomberg отказались поделиться информацией о предполагаемой пропускной способности и других характеристиках планируемого проекта, сославшись на то, что эти сведения являются секретными, поскольку связаны с военными интересами НАТО.