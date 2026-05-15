Данные о том, что православными себя считают 65% россиян, не отражают реальной картины с точки зрения посещаемости храмов. Об этом заявил в разговоре с «КП-Кубань» штатный клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Краснодара иерей Владимир Иванов.

«Мы видим, что людей в храмах много, приходит и молодежь, но это явно не 60%», — сказал он.

По словам священнослужителя, из-за попыток устыдить людей «за то, что они русские и православные» исторический маятник качнулся в результате бунта как реакции на подобное давление.

«На этом бунте человек начинает разбираться в вопросах веры и обнаруживает сокровищницу традиции», — добавил иерей.

Одним из факторов притока молодых мужчин в храмы он назвал события, связанные со специальной военной операцией, которые пробуждают в россиянах национальное самосознание.

Священнослужитель также отметил, что не считает проблемой популярный в молодежной среде термин «монастыринг», обозначающий временное добровольное трудничество в монастыре.

Иерей выразил уверенность в том, что молодые люди во все исторические периоды стремились к «подвигу», а этот тренд представляет собой лишь иную форму такого порыва.

«Молодежь всегда ездила в монастыри, чтобы испытать себя: выдержать ночные молитвы, физический труд, работу по хозяйству — рубку дров или уход за скотом», — сказал он.

Священнослужитель также отметил, что часть «зумеров» увлекается такими практиками ради «детокса», искусственно создавая для себя соответствующие условия, если не хватает собственных сил, чтобы побороть страсти «в миру».