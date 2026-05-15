Планы Генпрокуратуры по усилению контроля за воинским учетом и призывом правильные, потому что надзор за исполнительной властью необходим. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов. Более сдержанно инициативу оценил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник: он сообщил RTVI, что не видит в этом ничего особенного — «структура исполняет свои обязанности, и все».

«Слава богу, что она занимается [надзором в этой сфере]. Потому что к ней много нареканий, что она иногда многое не замечает из того, что должна была бы увидеть. Ну вот сейчас она увидит, если сама решила заняться этими проблемами. Тем более с учетом последних изменений в законодательстве о воинском учете», — сказал Обухов.

Он напомнил, что Госдума уже приняла пакет законов о цифровизации воинского учета, и добавил, что фракция КПРФ в целом выступает за усиление прокурорского надзора.

«Бесконтрольная исполнительная власть — беда. За чиновничьей саранчой нужен глаз да глаз со стороны и общественности, гражданского общества. Прокуратура — око государево», — отметил депутат.

Колесник воспринял инициативу спокойнее.

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства в разных сферах — это полномочие Генпрокуратуры. И то, что появился такой проект приказа, я здесь не вижу ничего из ряда вон выходящего. Структура исполняет свои обязанности, которые на нее возложены, и все», — заявил он.

Колесник напомнил, что призыву подлежат граждане, в том числе не имеющие проблем со здоровьем.

«Все это прописано в законах. Все обязаны служить — это конституционная норма. Тем более что военнослужащих по призыву не направляют в зону специальной военной операции, в районы ведения боевых действий. У тех, кто служил, прошел подготовку в армии, вообще мировоззрение меняется, они уверенными в себе становятся», — добавил депутат.

12 мая на сайте Генпрокуратуры появился проект приказа «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере воинского учета и призыва граждан на военную службу».

Документ обязывает прокуроров разных уровней и специализаций — от районных до военных и транспортных — системно проверять, как ведется воинский учет в органах власти, организациях, учреждениях уголовно-исполнительной системы и МВД, контролировать работу призывных комиссий и проведение медосвидетельствования, а также выявлять коррупционные факторы в этой сфере.

Антикоррупционная экспертиза документа завершится 19 мая. В случае реализации инициативы функции контроля будут осуществлять уже два органа: военкоматы и прокуратура, причем последняя получит право инициировать проверки самостоятельно.