Афганистан работает над отправкой трудовых мигрантов в Россию. Об этом рассказал министр торговли и промышленности эмирата Нуриддин Азизи в ходе XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», пишет ТАСС.

По словам Азизи, сейчас этим вопросом занимаются различные ведомства Афганистана. Он также отметил заинтересованность Москвы и Кабула в том, чтобы достичь «осязаемых результатов».

Основным препятствием, по словам министра, является языковой барьер, однако афганская сторона прилагает усилия, чтобы его преодолеть. Азизи добавил, что этот вопрос находится в ведении совместной комиссии, которая должна выработать общее решение.

В конце апреля глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал «выгодную миграцию» одним из ключевых факторов роста российской экономики, если она будет происходить «в ограниченных объемах».

Министр также отметил, что создание «грамотной системы» привлечения иностранных кадров может сталкнуться с трудностями из-за обострившейся конкуренции, связанной в числе прочего с сокращением трудоспособного населения в Китае и «поглощением кадров» арабскими странами.

В начале мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассматривают законопроект об аннулировании ВНЖ или разрешения на временное проживание для мигрантов, которые работают менее 10 месяцев в течение года.

Вице-спикер ГД Ирина Яровая 13 мая напомнила о принятом депутатами законе, запрещающем принимать в российское гражданство иностранцев, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления террористической направленности.

В апреле 2023 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана», который до этого 20 лет имел в стране статус террористической организации.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил в интервью RTVI, что Москва не считает талибов террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным».

В июле 2023-го Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.