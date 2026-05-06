Госдума рассматривает законопроект, который позволит аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) для мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, эта законотворческая инициатива предположительно будет принята в ходе весенней сессии.

Действующие меры уже показывают свою эффективность, отметил Володин: за январь—март 2026 года было аннулировано более 8 тысяч ВНЖ мигрантов — на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом количество выданных разрешений на временное проживание сократилось на 27,5%, видов на жительство — на 27,8%, а общее число въехавших в Россию мигрантов — на 15%.

«Представленные данные говорят, что введенные федеральными законами нормы для борьбы с нелегальной миграцией эффективно работают», — констатировал председатель Госдумы.

С 2024 года в России приняли несколько законов, ужесточающих ответственность за организацию незаконной миграции. В частности, с января 2025 года уточнены основания для отказа в выдаче и аннулирования ВНЖ и РВП, если выяснится, что они получены в результате фиктивного брака или отцовства. Также были установлены ограничения в отношении трудовых мигрантов, которые не зарабатывают достаточно для содержания приехавших с ними семей.

В Госдуме выступают против трудовой миграции как фактора экономического роста. Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил RTVI, что стране нужны не иностранные рабочие, а повышение производительности труда и зарплат.

По его словам, надо хотя бы наполовину сократить многократное отставание России от мировых лидеров по производительности труда, и тогда потребуются не мигранты, а новые рабочие места. Главными препятствиями для роста депутат назвал низкие зарплаты и высокую ключевую ставку, которая, по его мнению, «охлаждает экономику до состояния трупа».