Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенный Минфином пакет мер, регулирующий трудовую деятельность мигрантов в России и их налогообложение, передает корреспондент RTVI. Одновременно с этим в правительстве поддержали инициативу Минтруда об ужесточении правил назначения детского пособия для семей с недостаточными доходами, а глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с RTVI назвал ее актуальной.

Подтверждение проживания

Прежде всего, поправками в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» предлагается прописать, что «временно проживающий в РФ иностранный гражданин обязан подать в территориальный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел уведомление о подтверждении своего проживания на территории РФ».

Как следует из материалов к заседанию комиссии, имеющихся у RTVI, вдобавок к этому иностранный гражданин должен приложить один из следующих документов:

справку о доходах за отчетный период,

копию налоговой декларации,

документы, подтверждающие уплату налогов на физического лица (НДФЛ).

Требования к доходам

Из поправок также следует, что иностранцы, работающие на территории России, не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Исключение — если это первичное получение патента и он предназначен работающим исключительно у физических лиц для личных нужд.

Кроме того, поправками вводится механизм сокращения срока временного пребывания для иностранцев, работающих без разрешительных документов, и членов их семей, если не подтвержден их доход.

Порядок уплаты НДФЛ изменится

Согласно предлагаемым поправкам Минфина в Налоговый кодекс, трудовые мигранты, работающие по патенту, должны будут осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ не только за себя, но и за несовершеннолетних детей. По достижении 18 лет дети иностранных работников будут обязаны покинуть Россию или оформить свой собственный патент с оплатой полного платежа.

Кроме того, осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ должны будут временно или постоянно проживающие в России иностранцы, нанятые физлицами (для личных нужд), а также те, кто трудится у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента. В последнем случае речь идет об иностранных студентах, научных и педагогических работниках, беженцах или получивших временное убежище, следует из материалов к заседанию комиссии.

Согласно поправкам, базовая ставка авансового платежа по НДФЛ для сотрудников организаций и ИП составит 1,2 тыс. рублей в месяц (как и сейчас. — Прим. RTVI), для сотрудников частных лиц, нанятых для личных нужд — 1,7 тыс. рублей. При этом устанавливается, что размер авансового платежа по НДФЛ будет увеличен на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении иностранного гражданина, пояснил ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Эти показатели не учитывают ежегодный коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент.

Критерии признания высококвалифицированным специалистом

Поправками также меняются критерии для признания иностранного гражданина высококвалифицированным специалистом. Так, для отдельных категорий иностранных работников (в том числе медработников, педагогов, научных работников и др.) минимальный порог зарплаты устанавливается в размере 358,5 тыс. рублей в месяц (сейчас минимальный порог составляет 250 тыс. рублей в месяц). Для всех остальных иностранных граждан порог повышается до 717 тыс. рублей в месяц.

Причем эти пороги предлагается регулярно повышать «исходя из динамики среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций за предыдущий год».

Правила получения детского пособия ужесточат

Правкомиссия также поддержала законопроект Минтруда, вводящий «ценз оседлости» для назначения единого пособия на детей для семей с недостаточными доходами, пишет РБК. Право на пособие предлагается предоставить гражданам, которые постоянно проживают на территории России «в статусе гражданина Российской Федерации не менее пяти лет».

Сейчас в законе прописано, что пособие на детей могут получить нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет. Условием получения помощи является наличие гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на ее территории.

«Введение так называемого „ценза оседлости“ неоднократно поднимался, когда обсуждались самые разные выплаты, пособия, средства материнского капитала. Эти поправки вносились представителями разных фракций. И вот мы видим, что вся эта дискуссия привела уже к конкретным шагам», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он назвал инициативу Минтруда «актуальной», однако обратил внимание на еще одну коллизию.

«У нас по действующему законодательству не граждане России — у кого есть вид на жительство или у кого есть разрешение на временное проживание — в случае трудоустройства имеют право получать больничные и пособия в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком, то есть на общих основаниях, как граждане Российской Федерации, застрахованные в Социальном фонде. Что неправильно. Для самозанятых есть требование полугодовых выплат в Соцфонд для получения права на такие выплаты. Вот такое требование, „социальный капитал“ надо ввести и для имеющих ВНЖ и разрешение на временное проживание», — считает Нилов.